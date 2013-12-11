مورينهو: أنا أفضل مدرب في تاريخ ريال مدريد !.

عاد البرتغالي جوزيه مورينهو لاطلاق تصريحاته المثيرة مرة أخرى تجاه فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، بقوله إنه أفضل مدرب مر على النادي طوال تاريخه, وذلك في تصريحات لمجلة "فور فور تو" البريطانية.

وبدأ مورينهو حديثه عن نفسه بقوله: "أنا أفضل مدرب في تاريخ نادي ريال مدريد, النادي الأعظم في العالم".

وفسر "السبيشايل وان" تصريحه السابق بقوله: "حققت 100 نقطة في الدوري.. تم تسجيل 121 هدفا في البطولة, وحققنا البطولة على حساب أفضل "برشلونة" رأيته في حياتي.. أنا الوحيد الذي حقق هذه الأرقام لريال مدريد في "الليغا", لذلك هذا هو مكاني في تاريخ النادي".

وأوضح مورينهو أنه فعل كل ما كان يحلم به في مسيرته التدريبية، محققا كل الألقاب التي كان يتمنى الحصول عليها، بالإضافة إلى العمل مع مختلف الأندية في مختلف الدول.

وأنهى المدير الفني لتشلسي الانجليزي الحالي حديثه بالافصاح عن رغبته في العودة لتدريب انتر ميلان الايطالي مرة أخرى الذي بني لكي يهزم الفرق الأخرى، بحسب وصف "المو".