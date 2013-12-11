مورينهو "يخلع" قميصه في مؤتمر صحافي

صنع المدير الفني لنادي تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، الحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد مساء يوم أمس عشية مباراة فريقه أمام ستيوا بوخارست الروماني، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وخلع المدرب البرتغالي المثير للجدل قميصه أمام مجموعة من الصحافيين من أجل منحه للمترجم الروماني الذي استعان به النادي اللندني؛ وذلك تكريماً له بعدما أجاب على عدد كبير من الأسئلة خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد البارحة.



وعن مباراة "ستيوا بوخارست" التي ستقام مساء اليوم، شدّد "مورينهو" على أهمية الفوز بالنسبة للبلوز، مُعتبراً أن تحقيق نتيجة الفوز سيضمن للفريق اللندني المركز الأول في المجموعة الخامسة.



كما قلّل من فرص فريقه في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، مُرشحاً في الوقت ذاته أندية (برشلونة وريال مدريد) الإسبانيين، بالإضافة إلى نادي بايرن ميونخ الألماني، في البطولة الأشهر على صعيد القارة الأوروبية.



وأعرب "مورينهو" عن أمله في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادٍ ثالث بعد أن تُوج سابقاً، بنفس البطولة مع فرق بورتو البرتغالي وانتر ميلان الإيطالي.

