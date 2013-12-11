ميلان.. يتعاقد رسمياً مع الياباني هوندا

أعلن نادي إي سي ميلان الإيطالي رسمياً عن تعاقده مع صانع ألعاب سيسكا موسكو الروسي, الياباني كيسوكي هوندا في صفقة انتقال حر, وذلك عبر المدير التنفيذي للفريق الايطالي ادريانو غالياني.

وأكد غالياني على قدوم اللاعب الياباني، اليوم الأربعاء، بعد شهور من التكتم على الصفقة, في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية بقوله: "نعم، الآن أستطيع أن أقولها, هوندا رسميا لاعباً لميلان, وسيرتدي الرقم 10 في الفريق".

وأوضح غالياني أن صانع ألعاب المنتخب الياباني لن يشارك في مباراة الفريق الأولى بالنصف الثاني من الموسم أمام أتالانتا بسبب إجراءات تسجيل اللاعبين الأجانب, بينما سيصبح جاهزا للعب في مباراة ساسولو في 12 من يناير 2014.

يذكر أن صفقة هوندا هي الصفقة الثانية للفريق اللومباردي, الذي تعاقد مسبقا مع مدافع فالنسيا الإسباني, الفرنسي رامي عادل لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة لتدعيم خط دفاع الفريق "المتخبط".

