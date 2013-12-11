نيفيز: أجد سوء معاملة في الهلال

علّق صانع ألعاب فريق الهلال السعودي البرازيلي تياغو نيفيز الجرس في ناديه بعد ان كشف أنه غير مرتاح في فريقه الحالي، مبينا عبر تغريداته في صفحته موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه حزين بسبب تلقيه معاملة سيئة من احد الأشخاص بنادي الهلال.

وتناقلت العديد من وسائل الإعلام هذه التغريدة لهداف الفريق الهلالي وأحد أهم لاعبيه في الوقت الراهن، حيث يطالب الجمهور الهلالي بمعالجة مشكلة نيفيز وهم يخشون من ابتعاده عن صفوف الفريق الأزرق بسبب تلك المضايفات التي يلقاها اللاعب البرازيلي العائد للعب للهلال في هذا الموسم.

وقال نيفيز في تغريداته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "هناك شخص أساء لي وكل الهلاليين يعاملوني بشكل رائع الا هذا الشخص الذي استغرب ما يحدث منه تجاهي وتعاملت معه بهدوء وأرفض التعليق على ما حدث منه". رافضا في الوقت ذاته الكشف عن هويته.

كما تحدث نيفيز عبر صفحته بأنه غير راض على انخفاض مستواه الفني في اللقاءات الأخيرة لفريقه في دوري عبداللطيف جميل السعودي وكأس ولي العهد مؤكدا انه قادر على استعادة مستواه.

يذكر ان المدير الفني لفريق الهلال سامي الجابر قد أصدر قرارا فور توليه زمام الأمور في ناديه بإبعاد أعضاء إدارة النادي عن اللاعبين وخصص مدخلا مستقلا لهم ومنعهم من الاحتكاك باللاعبين.