"الثلوج" تؤجل مباراة غلطة سراي ويوفنتوس

تسببت الثلوج بتأجيل مباراة غلطة سراي التركي وضيفه يوفنتوس الإيطالي اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب كثافة الثلوج التي تهبط في إسطنبول.

وقرر الحكم إيقاف اللقاء في الدقيقة 34 ولمدة 25 دقيقة أولية والنتيجة صفر-صفر بعد أن أصبح من الصعب على اللاعبين التحكم بالكرة أو حتى رؤيتها.

ثم قرر لاحقا تأجيل اللقاء بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي قرر استكمال الدقائق الـ56 المتبقية غدا الأربعاء.

وكان يوفنتوس بحاجة إلى التعادل لكي يلحق بريال مدريد الإسباني إلى الدور الثاني عن هذه المجموعة، فيما لا بديل عن الفوز لغلطة سراي لكي يتأهل.

ويأمل يوفنتوس أن ينهي الدور الأول في المركز الثاني ضمن مجموعته التي يتزعهما ريال مدريد الذي كان ضامنا للتأهل والصدارة إلا أن ذلك لم يؤثر على اندفاعه فخرج فائزا للمرة الخامسة، وذلك على حساب مضيفه كوبنهاغن الدنماركي 2-صفر في مباراة أصبح خلالها نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل هداف لدور المجموعات في تاريخ المسابقة.