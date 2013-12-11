"بيجامة" أوزيل.. تُثير سخرية زملائه

أثارت "البيجامة" التي كان يرتديها صانع ألعاب فريق أرسنال الإنجليزي، الدولي الألماني مسعود أوزيل في أحد الفنادق الإيطالية، حالة من السخرية في وسائل إعلام إنجليزية.



ونشر مهاجم فريق المدفعجية، الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو، صورة لزميله أوزيل، ظهر فيها برفقة زملائه (لوران كوسيلني، وماتيو فلاميني) مُرتدياً بيجامة النوم الخاصة به، خلال تواجده في أحد الفنادق الإيطالية.



وعلق اللاعب الفرنسي المشاغب على الصورة قائلاً: "نحن نحب بيجامتك يا مسعود"، في تهكم واضح على "البيجامة" التي ارتداها متوسط ميدان فريق "الغنرز".



وانتشرت هذه الصورة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقلها عدد كبير من رواد "فيسبوك"، و"تويتر"، في الوقت الذي اتخذت فيه وسائل إعلام إنجليزية من تلك الصورة مادة إعلامية لها.

