«تغريدة» حزينة!

ماذا لو أخبرك أحد ما بنتيجة المباراة التي تنتظرها، وأنها ستنتهي بفوز طرف ما بعدد أهداف محدد؟

لا شك أن فساداً ما سيكون في الكواليس.. هذا ما حدث قبل قرعة دوري أبطال آسيا في نسخته الجديدة والتي أسفرت عن وقوع أنديتنا، العين والأهلي والجزيرة في مجموعات صعبة تستهل بها مشوارها في دور المجموعات.

ليلة القرعة، انشغل كل رواد تويتر، بحساب يحمل اسم «فساد الاتحاد الآسيوي»، وحتى يدلل صاحبها على أن هناك فساداً ما، كشف عن المجموعة التي وقع بها فريق الجزيرة الإماراتي، والتي ضمت معه الاستقلال الإيراني، الشباب السعودي، والريان القطري.. ساقها كما هي، دون زيادة أو نقصان، بل وذهب إلى أبعد من ذلك، بتأكيده على أنه لا يريد أن يفسد على المتابعين فرصة متابعة القرعة.

والحقيقة أن أمراً كذلك، يشي بفساد لا أعرف صنفه حتى الآن، فلا أدري إن كان تسريباً أو توجيهاً للقرعة لتصب في اتجاه ما.. المهم أن كشف القرعة بهذا الشكل، لم يجعل معنى للقرعة ولا للانتظار، ولا محل للإعراب لما يسوقه البعض من تصورات حسابية ترى أنه بالإمكان وضع احتمالات المجموعات بحسابات مختلفة، وأن ذلك يحتاج إلى قرابة 200 احتمال حسابي، وهو أمر غير ممكن وغير متصور، فما حاجة هذا الشخص إلى إجراء كل تلك الحسابات، والدخول عبر مائتي حساب ليقنع من فيه.. الاقتناع بالفساد أسهل وأقرب من الدفاع عن الأمر وتصويره كلعبة حسابية أجاد فيها هذا الشخص.

والحقيقة أن الاتحاد الآسيوي، ومنذ سنوات عديدة، وهو عرضة للاختراق بالكثير من الصور، وليس متيناً ولا عصياً على العشوائية كبقية اتحادات العالم، ومرت علينا سنوات في الماضي، كان الحصول خلالها على سبق كبير من الاتحاد الآسيوي أسهل ألف مرة من الحصول على خبر من أحد أنديتنا المحلية، وكنا قد تصورنا أن هذا الزمن قد مضى، غير أن «التغريدة الحزينة» الأخيرة، تكشف الواقع الذي يحتاج إلى تغيير وإلى تدخل، قبل أن تستفحل الظاهرة، ونعرف قبل انطلاق البطولة اسم من يفوز بها.

وبعيداً عن هذه النقطة، وبالنسبة لموقف أنديتنا، فلا زلت عند رأيي الذي أسوقه في تلك المناسبة من كل عام، وهو أنه على أنديتنا أن تدافع عن الكرة الإماراتية وحصتها ومقاعدها من خلال الانتصارات ولا شيء غيرها، كما أن عليها ألا تتحجج بصعوبة مجموعة ما، طالما أنها تنشد البطولة وليس مجرد التواجد.

هذا الكلام ينطبق على العين في مجموعته الثالثة، مع الاتحاد السعودي وتراكتور تبريز الإيراني والفائز في مباراة الدور التمهيدي الثالث بالمجموعة الثانية لغرب آسيا، وعلى الأهلي في المجموعة الرابعة مع الهلال السعودي والسد القطري وسباهان الإيراني، وعلى الجزيرة في المجموعة الأولى، ثم بني ياس صاحب النصف مقعد والذي سينتظر الفائز من مباراة القادسية الكويتي والسويق العماني، قبل أن يلتقي الفائز من الجيش القطري وناساف الأوزبكي على مقعد التأهل المباشر.

كل الدعاء بالتوفيق لأندية الإمارات، وأتمنى من اليوم، ألا نسمع التبريرات والتصريحات، حول اللعب في الكثير من الجبهات، وحالة الشتات، فكل من يلعب معنا مثلنا، لكنهم لا يشكون كما نشكو.

كلمة أخيرة:

الفساد واضح لأنه باللون الأسود



نقلاً عن "الاتحاد" الإماراتية