الرجاء المغربي "يقهر" أوكلاند في افتتاح مونديال الأندية

فاز الرجاء البيضاوي المغربي على ضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي 2/1 بصعوبة وفي الوقت بدل الضائع، في افتتاح النسخة العاشرة من بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

وأنهى الرجاء الشوط الأول متقدماً بهدف أحرزه المهاجم محسن ياجور في الدقيقة 38، وتعادل روي كريشنا للفريق النيوزيلندي في الدقيقة 63، قبل أن يحسم الفريق المغربي المواجهة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر هدف قاتل لعبدالإله حفيظي.

وبذلك يواجه الرجاء فريق مونتيراي المكسيكي يوم 14 من الشهر الجاري، على أمل مواصلة انتصاراته والتأهل للدور قبل النهائي، حيث يواجه أتلتيكو مينيرو.

بدأت المباراة دون التحفظ المعتاد، وتبادل الفريقان السيطرة على وسط الملعب، لكن الخطورة انتظرت حتى الدقيقة السابعة، عندما أرسل قائد الرجاء محسن متولي كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها عادل كروشي فوق العارضة.

وبعد خمس دقائق عاود بطل المغرب المحاولة عن طريق عصام الراقي لكن تصويبته مرّت بعيدة عن القائم الأيمن لمرمى تاماتي ويليامز.

وفي الدقيقة 21 لاحت أخطر فرصة للرجاء عن طريق متولي، أفضل لاعبي اللقاء، الذي مرر بشكل رائع إلى ياجور، لكن الأخير سدد في قدم ويليامز، وبعدها حاول كروشي مجدداً في يد الحارس.

ظل الرجاء معتمداً على التسديدات بعيدة المدى، وحاول من جديد في يد الحارس عن طريق شمس الدين الشطيبي في الدقيقة 37، قبل دقيقة واحدة من إحراز الهدف عن طريق ياجور الذي استقبل تمريرة كروشي داخل منطقة الجزاء بيسراه مباشرة داخل المرمى على يسار ويليامز.

وظلت سيطرة الرجاء مستمرة مع بداية الشوط الثاني، وكاد القدر أن يكافئ متولي على مهارته لكن القائم الأيمن رد تصويبته الرائعة في الدقيقة 52.

وبعد ثلاث دقائق لاحت فرصة خطيرة لأوكلاند من تصويبة أرضية لكريستوفر بيل مرت بجوار القائم الأيمن للحارس خالد العسكري.

وفي الدقيقة 63 تمكن كريشنا من إدراك هدف التعادل لأوكلاند بعد أن استغل خطأً دفاعياً قاتلاً لمدافعي الرجاء إسماعيل بلمعلم ومحمد اولحاج ، لينفرد بمرمى العسكري ويهز شباكه.

وفي الوقت القاتل تمكن البديل عبدالإله حفيظي من تسجيل هدف الفوز للرجاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد هجمة بدأت من عرضية من الجانب الأيسر لكروشي، حولها أولحاج المتقدم برأسه لكن ويليامز تصدى للكرة، التي عادت إلى قدم حفيظي حسم بها النتيجة.