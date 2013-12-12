بكاء.. وفرحة هيستيرية.. لمعلق ميلان الـ"مجنون"

دخل المعلق الميلاني الشهير تيزيانو كروديلي في نوبة من البكاء، أعقبها بفرحة هيستيرية، بعد تأهل فريقه المفضل اي سي ميلان الايطالي إلى دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا, وذلك بعد التعادل "القيصري" الذي حققه ميلان في مباراة، البارحة، أمام أياكس الهولندي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة "ذات الأذنين".

ونجح ميلان في الصمود لمدة 68 دقيقة بعشرة لاعبين فقط أمام الفريق الهولندي "الشاب", بعد طرد قائد الفريق اللوبماردي ريكاردو مونتيليفو إثر تدخل عنيف على قدم لاعب وسط أياكس, الدنماركي كريستيان بولسن, ليحكم ميلان "الكاتاناتشو" الايطالية تفاديا لخروج مذل.

وجاءت اللحظات الأخيرة من المباراة "مثيرة" للغاية، بعدما أقحم المدير الفني لأياكس, الهولندي فرانك دي بور، كل تبديلاته الهجومية للضغط على "الروسونيري", وفي المقابل أقحم المدير الفني للفريق الايطالي, ماسيميليانو اليغري، كل تبديلاته الدفاعية لاحتواء الثورة الهجومية للفريق الهولندي الشاب, لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين صفر-صفر, ليرافق ميلان نادي برشلونة الإسباني الى دور الـ16 من البطولة.

وعلى الفور بكى المعلق الميلاني المعروف بولعه وجنونه بالفريق الايطالي بحرقة شديدة بعد انتهاء المباراة, قبل أن ينطلق في كل أرجاء استوديو التعليق فرحا بالتأهل "الصعب" الذي حفظ لايطاليا كرامتها في البطولة الأوروبية بعد خروج كل من يوفنتوس ونابولي.

ولولا تأهل تاسع الدوري الايطالي، أمس، لغابت الفرق الإيطالية عن دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 26 عاما.

