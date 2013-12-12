روسيل "يساوم" جماهير برشلونة بورقة "ميسي"

أكد ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة أنه سيفعل "المستحيل" من أجل الإبقاء على لاعب الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيراً إلى أنه طالما ظل في منصبه "من الصعب للغاية" رحيل اللاعب الأفضل في العالم.

تصريحات روسيل جاءت بعد ساعات فقط من هتاف جماهير النادي الكاتالوني ضده خلال مباراة الفريق أمام سلتيك الاسكتلندي، حيث طالب العشرات منهم برحيله، واتهموه بتدمير الفريق بسبب فشله في الحفاظ على قوام الفريق ودعمه بنجوم جدد.

وقال الرئيس الذي يواجه عاصفة من الانتقادات، إنه سيفعل كل ما بوسعه للإبقاء على ميسي، الذي تزايدت التكهنات مؤخراً بإمكانية رحيله، مضيفاً: "سيكون من الصعب للغاية أن يرحل ميسي عن النادي ما دمت موجوداً في النادي".

وفسرت بعض وسائل إعلام إسبانية تصريحات روسيل على أنها "مساومة" منه لجماهير النادي الرافضة لأدائه، ورسالة مفادها أن الاستمرار في الضغط باتجاه تنحيته عن رئاسة النادي يعني امكانية فقدان ميسي ورحيله نحو نادٍ آخر.

وكان خافيير فاوس نائب روسيل اعترف في وقت سابق بعدم جدوى تمديد عقد ميسي كل ستة أشهر، مشيراً إلى أن الأفضل هو إبرام عقد طويل الأمد مع اللاعب الأرجنتيني الغائب حالياً عن الفريق بسبب معاناته من الاصابة.

وتعرض روسيل مؤخراً لانتقادات لاذعة من بعض أقطاب النادي والجماهير بعد تقارير تحدثت عن اختلاسه ملايين الدولارات من صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، وهو ما سارعت الإدارة لنفيه بعد ذلك.

كما أن حالة من عدم الرضا تسود بين قطاع عريض من جماهير برشلونة من أداء روسيل، خصوصاً بعد فشله في جلب عناصر مؤثرة للفريق الذي يعاني من مشاكل دفاعية، ويحتاج لمهاجم صريح، باعتراف المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو.

