رونالدو .. هرقل كرة القدم

التقطت عدسات الكاميرات المصورة لمباراة فريقي ريال مدريد الاسباني وكوبنهاغن الدنماركي، في إطار الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا, لقطة "مذهلة" لقفزة المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويظهر "هرقل كرة القدم" كما وصفته الصحافة الاسبانية, في الصورة وهو يقفز عاليا للغاية، بحيث وصلت ركبتيه لمستوى رأس لاعب كوبنهاغن الدنماركي.

وكانت صحيفة "الدايلي ميل" الانجليزية قد كشفت عن سر ارتقاءات رونالدو التي لا يصدقها عقل في تقريرها الصادر في اوائل هذا العام, عندما ارتقى عاليا وسجل هدفا في مرمى مانشستر يونايتد الانجليزي في دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لعام 2012.

وأوضحت "الدايلي ميل" أن سر ارتقاءات رونالدو يكمن في القوة البدنية الرهيبة للاعب البرتغالي، بالاضافة الى الحمية الغذائية التي يتبعها مهاجم الفريق الملكي والتي تجعل جسمه يحتفظ بدهون أقل من عارضات الأزياء بحسب جامعة "تشي شيستر" البريطانية التي أجرت عليه دراسة خصيصا في عام 2011.

وأوضحت الدراسة أن رونالدو يرتقي في الهواء بمقدار 44 سم من وضع الوقوف، مما يجعله يصل إلى 229 سم في القفزة من الوضع واقفا, أما في حالة الحركة فان رونالدو يرتقي إلى 78 سم، مما يعني أنه يصل إلى 263 سم في القفزة من وضع الحركة.

وأثبتت الدراسة أيضا أن قفزة رونالدو تعتبر أعلى من متوسط قفزة أي لاعب في كرة السلة، وبالتحديد كرة السلة الأميركية "ان بي ايه", بالاضافة إلى أن القفزات "الخارقة" للدون الواحدة منها تساوي 5 قفزات كاملة لنمر "الشيتا"، وذلك وفقا لنفس الدراسة "الميكانيكية الحيوية" للاعب البرتغالي.



