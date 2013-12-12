صحيفة برازيلية: صفقة "نيمار" الأغلى في تاريخ كرة القدم

زعمت صحيفة "يو أو إل" البرازيلية، أن صفقة انتقال المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني قادماً من نادي سانتوس البرازيلي، قد كلّفت الفريق الكاتالوني مبلغ 127 مليون يورو، معتبرة إياها الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.



وذكرت الصحيفة أن السعر الحقيقي لصفقة انتقال المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني قادماً من نادي سانتوس البرازيلي، هي 127 مليون يورو، وليس 57 مليون كما ادعى مجلس إدارة النادي الكاتالوني.



ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن هذا المبلغ، فقد ادعت قناة "لا سيكستا" الإسبانية في وقت سابق أن الجناح البرازيلي البرازيلي قد كلف إدارة النادي الكاتالوني (127 مليون يورو)، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار كافة متغيرات الصفقة.



وذكرت القناة الإسبانية أنّ نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني، قد أخفى هذا المبلغ الكبير، من أجل تقليل الضغط على اللاعب البرازيلي.

