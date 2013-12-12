فارق الأهداف ينقذ أرسنال.. ودورتموند يصعد بصعوبة

المصدر: برلين - د ب أ

تأهل فريقا أرسنال الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تغلب دورتموند على مضيفه اولمبيك مرسيليا الفرنسي بهدفين مقابل هدف، وخسارة ارسنال على يد مضيفه نابولي الإيطالي بهدفين نظيفين اليوم الأربعاء في الجولة السادسة الاخيرة من مباريات المجموعة السادسة.

وتصدر دورتموند ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة متفوقا بفارق الأهداف امام ارسنال، وهو نفس رصيد النقاط الذي يمتلكه نابولي، ويأتي مرسيليا في المركز الرابع الأخير بلا رصيد من النقاط.

ويتفوق دورتموند على نابولي في مجموع المواجهات المباشرة، حيث فاز دورتموند على الفريق الإيطالي 3/1، بينما فاز نابولي على دورتموند 2/1.

وفي مرسيليا، تقدم المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي بهدف مبكر لدورتموند بعد مرور أربع دقائق فقط من بداية المباراة، ولكن بعد عشر دقائق فقط أدرك المدافع السنغالي سليمان دياوارا التعادل لمرسيليا.

وتعرض مرسيليا لصدمة قوية بعد طرد ديميتري بايت في الدقيقة 34 لحصوله على الانذار الثاني.

وسنحت لدورتموند أكثر من عشر فرص محققة لخطف هدف الفوز ولكن التوفيق غاب تماما عن الفريق.

وتعرض ليفاندوفسكي لعرقلة واضحة داخل منطقة الجزاء من قبل حارس مرسيليا ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

ولكن قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية المباراة تقمص كيفين جروسكروتز دور البطولة وخطف هدف الفوز القاتل لدورتموند عبر تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وفي المباراة الثانية سجل المهاجم الأرجنتيني الدولي جونزالو هيجوين الهدف الأول لنابولي في الدقيقة 73 ثم أضاف خوسيه كاييخون الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

شالكة يرافق تشلسي

ولحق فريق شالكه الألماني بتشيلسي الإنجليزي إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه بازل السويسري بهدفين نظيفين اليوم الأربعاء في الجولة السادسة الاخيرة من مباريات المجموعة الخامسة التي شهدت فوز تشيلسي على ضيفه ستيوا بوخارست الروماني 1/صفر.

وتصدر تشيلسي ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة يليه شالكه في المركز الثاني برصيد عشر نقاط ثم بازل في المركز الثالث برصيد ثمان نقاط وأخيرا ستيوا بوخارست في المركز الرابع الأخير بثلاث نقاط.

وبعد انتهاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات يتأهل شالكه وتشيلسي إلى دور الستة عشر بينما يتحول بازل للمشاركة في الدوري الاوروبي.

وفي المباراة الاولى تعرض بازل لصدمة مبكرة تمثلت في طرد ايفان ايفانوفيتش بسبب تدخله بعنف مع ادم شالاي.

ونجح شالكه في التقدم بهدف في الدقيقة 51 عن طريق جوليان دراكسلر وبعد ست دقائق فقط أضاف جويل ماتيب الهدف الثاني للفريق الألماني.

وفي ستامفورد بريدج، قاد المهاجم السنغالي الدولي ديمبا با فريق تشيلسي للفوز على ضيفه ستيوا بوخارست بهدف نظيف سجله في الدقيقة العاشرة إثر ضربة ركنية نفذها البرازيلي اوسكار.

ميلان يلحق ببرشلونة للدور الثاني

وحصد ميلان البطاقة الثانية لدور الستة عشر عن المجموعة الثامنة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، خلف برشلونة الذي حافظ على صدارة المجموعة بعد فوز عريض.

وتعادل ميلان سلبيا أمام ضيفه أياكس أمستردام الهولندي ليقتنص منه البطاقة الثانية، رغم أنه خاض أمام جماهيره نحو 70 دقيقة بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعب وسطه ريكاردو مونتوليفو (ق 22).

لكن هذا التعادل كان كافياً للفريق الإيطالي، الذي رفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة أمام ملاحقه الهولندي الذي سينقل طموحاته القارية إلى بطولة الدوري الأوروبي.

وفي المقابل أمن برشلونة صدارته للمجموعة بانتصار عريض على ضيفه سلتيك الأسكتلندي متذيل الترتيب 6/1.

ويدين برشلونة بفوزه الكبير إلى نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 44 و48 و58.

وسجل بقية أهداف الفريق الكتالوني كل من جيرارد بيكيه في الدقيقة السابعة وبيدرو رودريجيز في الدقيقة 39 وكريستيان تيو في الدقيقة 72.

وقبل دقيقتين من النهاية سجل اليوناني جورجيوس ساماراس هدفا شرفيا للضيف الأسكتلندي.

أتليتكو مدريد يواصل انتصاراته

وحقق فريق أتليتكو مدريد فوزه الخامس في المجموعة السابعة من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفاز على ضيفه بورتو 2/صفر اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة.

ولحق زينت سان بطرسبرج الروسي بأتليتكو في دور الستة عشر رغم خسارته على ملعب مضيفه اوستريا فيينا النمساوي 1/4.

ويتصدر أتليتكو ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة يليه زينيت في المركز الثاني برصيد ست نقاط ثم بورتو واوستريا برصيد خمس نقاط.

وفي المباراة الأولى تقدم راؤول جارسيا بهدف لأتليتكو في الدقيقة 14 ثم أضاف دييجو لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 38.. بعد أن أهدر جوسويه ضربة جزاء لبورتو في الدقيقة 28. وفي المباراة الثانية، نجح اوستريا فيينا في تحويل تأخره بالهدف الذي تقدم به الكسندر كيرجاكوف لزينيت في الدقيقة 35 ورد بثلاثة أهداف كفلت له أول فوز في دوري الأبطال هذا الموسم.

وأدرك فيليب هوسينير التعادل لاوستريا في الدقيقة 44 ثم أضاف توماس جون الهدف الثاني في الدقيقة 48 وتبعه هوسينير بتسجيل الهدف الثاني له والثالث لاوستريا في الدقيقة 51 ثم سجل رومان كيناست الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة.