فريق إنجليزي "يدرب" حراس المرمى بطريقة "مؤلمة"

اعتمد فريق ليتون أورينت الإنجليزي، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، على طريقة جديدة لتدريب حراس المرمى, لرفع قدراتهم في التصدي لأقوى الركلات من المسافات القريبة.

وتعتمد الطريقة "المؤلمة" للحراس على مباراة بين حارسين تمتد لدقيقة واحدة فقط, يقف كل حارس في مرماه مبتعدين عن بعضهم البعض بـ 10 ياردات فقط.

على أن يقوم كل حارس مرمى بالتصدي لكرات الآخر، بالإضافة الى تصويب الكرات في بعضهما البعض مدة هذه الدقيقة, وينتصر صاحب الأهداف الأكثر.



وجمع التحدي الأخير بين جاك لاركينز وبريدل، وانتهى بفوز الأول 4-3 ، ليلتف الفريق الإنجليزي حوله فرحا بفوزه.

