كريري يطلب الرحيل.. وترقب هلالي

طلب قائد فريق اتحاد جدة سعود كريري من أحد أعضاء شرف ناديه الدخول كوسيط لإقناع إدارة النادي السماح له بالرحيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية، لاسيما بأنه مرتبط بعقد مع النادي حتى نهاية الموسم الجاري.



وتلفى كريري عرضا من نادي الهلال، وهو ما جعله يضغط على إدارة النادي للموافقة على رحيله، وتواصل أحد أعضاء شرف الاتحاد مع رئيس النادي عادل جمجموم لاقناعه برحيل اللاعب، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها نادي الاتحاد، لاسيما أن الهلال أبدى استعداده لتقديم عرض مجز لادارة الاتحاد في حال وافقت على انتقال اللاعب.



وكان وكيل أعمال اللاعب القطري ناصر النعيمي قد اجتمع برئيس الاتحاد عادل جمجوم دون الوصول الى اتفاق حول استمرار قائد الفريق الاتحادي سعود كريري خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن اللاعب لن يكون بحاجه للدخول في الفترة الحرة مطلع شهر يناير المقبل، في حال عجز الاتحاد عن تسليم اللاعب دفعة من عقده التي ينتهي موعدها، الأحد المقبل، حسب أحد بنود العقد المنصوص عليها، وهو ما يعجل باتمام أولى صفقات الهلال الشتوية مقابل راتب سنوي يبلغ خمسة ملايين ونصف المليون ريال يستلمها كريري فور توقيعه للهلال.

