هيغواين "ينهار" باكياً بعد خروج "تاريخي" لنابولي

انهار المهاجم الدولي الأرجنتيني غوانزالو هيغواين وبكى بحرقة عقب انتهاء مباراة فريقه نابولي الإيطالي، البارحة، أمام أرسنال الإنجليزي والتي ودّع فيها الفريق دوري أبطال أوروبا، رغم فوزه على "الغانرز" وحصد 12 نقطة كاملة خلال مرحلة المجموعات.

ولم يتمالك لاعب ريال مدريد الإسباني السابق نفسه بعد المباراة، حينما تأكد أن فريقه سيغادر المسابقة الأوروبية العريقة نظراً لفوز بروسيا دورتموند الألماني في نفس التوقيت على مضيفه مرسيليا الفرنسي.

وجلبت دموع اللاعب الأرجنتيني تعاطفاً كبيراً مع اللاعب، وسط استغراب ودهشة من وضعية نابولي في المجموعة السادسة لدوري الأبطال، إذ حصد الفريق 12 نقطة كاملة، وهو نفس رصيد أرسنال ودورتموند الذين تأهلا لدور الـ16 بفارق الأهداف.

وحصد نابولي 12 نقطة خلال دور المجموعات وودّع البطولة، وهو ما اعتبره هيغواين أمراً مجحفاً وغير عادل، مشيراً إلى أن كرة القدم عبست في وجه فريقه الذي قدّم عروضاً رائعة خلال البطولة.

وقال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" إن نابولي كان مميزاً طوال مشواره في دور المجموعات وسجل نتائج رائعة، وفاز في أربع مباريات، بينما فازت فرق أخرى في مباراة واحدة فقط، وضمنت حجز مقعد لها في دور الـ16.

وكان نابولي بحاجة للفوز على أرسنال بفارق ثلاثة أهداف على ملعب "سان باولو" للتأهل للدور التالي، أو تعثر بروسيا دورتموند أمام مرسيليا، لكن الفريق "الأزرق" فاز بهدفين فقط، فيما تغلب دورتموند على مرسيليا ليتأهل مع أرسنال.

