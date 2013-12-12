وسائل إعلام: "فيفا" تلاعب بقرعة كأس العالم

يبدو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيجد نفسه أمام عاصفة جديدة بسبب الطريقة التي استخدمها في إجراء قرعة نهائيات كأس العالم التي تقام العام المقبل في البرازيل، إذ تداولت العديد من المواقع والصحف الأجنبية مقاطع فيديو تثير الشكوك حول القرعة.

وأثارت صحيفة الكترونية أرجنتينية القضية، حينما ذكرت أن مسؤولي منتخب "راقصي التانغو" كانوا يعلمون قبل القرعة بأن رفاق ميسي سيكونون في المجموعة السادسة، ولذلك حددوا مقر الإقامة خلال المونديال في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية.

وقالت الصحيفة إن مسؤولا بارزا في "فيفا" أخبر أحد الصحافيين العاملين فيها أن المنتخب الأرجنتيني سيكون في المجموعة السادسة، التي تبين فعلاً أن مبارياتها ستكون في بيلو هوريزونتي، إلى جانب ريو دي جانيرو ووبورتو أليغري.

ودعمت الصحيفة موقعها بمقطع فيديو قالت إنه يظهر "الخدعة" التي قام بها سكرتير "فيفا" جيروم فالكه خلال مراسم إجراء القرعة، حيث كان يخرج أسماء من مكان ما أمامه لا يراها أحد، وليس من الكرات التي يتم اختيارها بشكل عشوائي.

وذكرت الصحيفة كذلك أن الأسماء التي كان يخرجها فالكه لم تكون تعود لتنكمش، كما كان يحدث مع الأوراق التي تخرجها فيرناندا ليما، التي قدّمت الحفل، وكانت تحمل الرقم الذي يخص كل منتخب داخل مجموعته.

وبدوره، نشر برنامج "تيكي تاكا" الإسباني الشهير، تقريراً تلفزيونياً أكد فيه أن عملية التزوير بدت واضحة خلال إجراء القرعة، موجهاً انتقادات لاذعة لفالكه، وقال إنه كان كقائد الأوركسترا خلال مراسم القرعة.

وبيّن التقرير أن فالكه كان في كل مرة يأخذ الكرة التي يتم اختيارها عشوائياً ويفتحها أمام الجميع، ومن ثم يخرج ورقة أخرى، لدرجة أنه تأخر عند اختيار الورقة الخاصة بمنتخب تشيلي أربع ثوان كاملة.

وتساءل البرنامج عن المستفيد من تزوير القرعة بهذه الطريقة، موضحاً أن المنتخب الأرجنتيني قد يكون المستفيد الأول، بينما لم تخدم القرعة على الإطلاق البرازيل التي ربما تواجه في حال تأهلها للدور الثاني أحد طرفي نهائي النسخة الأخيرة، كما أنها -بحسب البرنامج- لا تساعد المنتخب الإسباني.

