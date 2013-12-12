"مجزرة" في السعودية و"فضيحة" في ألمانيا.. لحكم إيطالي!

تعرض طاقم التحكيم الإيطالي الذي أدار، البارحة، مباراة شالكه الألماني وضيفه بازل السويسري، لانتقادات لاذعة بسبب ارتكابه لأخطاء قاتلة بحق الفريق السويسري الذي خسر اللقاء بهدفين نظيفين، في ختام دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض بازل لظلم واضح من طاقم التحكيم بقيادة الحكم الدولي باولو تاغليافينتو، ولاسيما حين احتسابه لهدف شالكه الثاني الذي جاء من وضعية تسلل لا شك فيها، بالإضافة لسلسلة من القرارات الأخرى التي أثرت على مجرى المباراة وكانت كلها لصالح الفريق الألماني.

وكان تاغليافينتو قد أدار مباراة مصيرية في الدوري السعودي خلال الموسم الماضي بين النصر والأهلي، وانتهت بالتعادل 2-2، وشهدت كذلك قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، من بينها طرد ثلاثة لاعبين من الفريقين.

ووصفت وسائل إعلام سويسرية قرار احتساب الهدف الثاني لشالكه بـ"الفضيحة"، مؤكدة أن الحكم كان قاسياً جداً مع بازل، باحتساب الهدف الذي رأى الجميع أنه غير شرعي في ظل وجود أربعة لاعبين للفريق الألماني في وضعية تسلل.



كما طرد الحكم تاغليافينتو لاعب بازل إيفان ايفانوف بعد مرور نصف ساعة فقط على بداية المباراة التي انتهت بفوز شالكه 2 -صفر، ليضمن التأهل لدور الـ16 على حساب الفريق السويسري الذي تراجع وفق هذه النتيجة للمركز الثالث في المجموعة وودع المسابقة الأوروبية الشهيرة.

وانتقد مراد ياكين، مدرب بازل، طاقم التحكيم بعد المباراة، مؤكداً أنه يشعر بالمرارة بسبب قراراته التي منحت شالكه الفوز وبطاقة التأهل، وقال إن مسلسل الظلم بدأ بطرد ايفانوف غير المبرر، ومن ثم احتساب الهدف الثاني بطريقة لا يمكن تصديقها.