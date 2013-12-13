أرسنال يواجه سيتي.. في قمة "ملتهبة"

المصدر: لندن - د ب أ

يواجه فريق أرسنال أصعب اختبار في رحلته للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يخرج لملاقاة مضيفه مانشستر سيتي غدا السبت في المرحلة السادسة عشرة من المسابقة.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة، بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه، ليفربول وتشيلسي، ويأتي سيتي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

وخسر المدفعجية مرتين منذ بداية الموسم ولكنه يواجه خصما عنيدا استقبلت شباكه هدفين فقط خلال سبع مباريات خاضها على ملعبه وحقق فيها الفوز.

ويعيش سيتي حالة من النشوة الممزوجة بالثقة بعد فوزه على بايرن ميونيخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء في ختام دور المجموعات للبطولة القارية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال الأرجنتيني بابلو زاباليتا قلب دفاع سيتي: "أعتقد أننا عائدين إلى مانشستر ونحن نشعر بثقة كبيرة.. لأننا فزنا على أفضل فريق في العالم، وهذا أمر مهم للغاية حقا".

وبالنسبة لأرسنال تأتي المباراة بعد تعادل صعب مع إيفرتون بهدف لمثله في الدوري الإنجليزي، ثم الهزيمة على ملعب نابولي الإيطالي بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا، ولكن هذه الهزيمة لم تعرقل وصول الفريق إلى دور الستة عشر للبطولة الأوروبية.

وقال الفرنسي ارسين فينجر المدير الفني لأرسنال: "لدينا فريق ثابت، في بعض المراكز اتبع سياسة التناوب أكثر من مراكز أخرى التي يكون فيها الثبات عنصرا هاما، ولكن بشكل عام ليست لدينا علامات كبيرة على الإنهاك البدني".

وقد يلجأ فينجر إلى نجمه ثيو والكوت منذ البداية أمام سيتي رغم عدم مشاركته في مباراة نابولي.

ويخرج ليفربول صاحب المركز الثاني بعد غد الأحد لملاقاة توتنهام، الذي حقق انتصارين متتاليين.

ويفتقد ليفربول إلى جهود ستيفين جيرارد ودانييل ستوريدج بسبب إصابة الأول في الأوتار وإصابة ستوريدج في الكاحل.

وقال براندن رودجرز المدير الفني لليفربول: "ستيفين لاعب مهم بالنسبة لنا، ولكننا نمتلك لاعبين آخرين فاعلين في الفريق وينبغي أن يحصلوا على فرصتهم".

ويلتقي تشيلسي صاحب المركز الثالث يوم السبت مع ضيفه كريستال بالاس الذي حقق انتصارين متتاليين تحت قيادة مدربه الجديد توني بوليس.

ويلتقي مانشستر يونايتد حامل اللقب يوم الأحد مع مضيفه استون فيلا.

ويعيش مانشستر تحت قيادة مدربه ديفيد مويس حالة من الارتباك الواضح بعد أن فشل الفريق في تحقيق أي انتصار خلال أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال اشلي يونج جناح مانشستر "الجميع مسؤول عما يحدث.. المدرب والجهاز الفني واللاعبين.. نحن نفوز معا ونخسر معا".

وفي أبرز مباريات القاع، يخرج سندرلاند متذيل جدول الترتيب لملاقاة ويستهام يونايتد السبت، كما يخرج فولهام الذي حقق أول فوز له تحت قيادة مدربه الجديد رينيه ميولنستين ، لملاقاة إيفرتون، الذي خسر مرة واحدة فقط الموسم الحالي.

وفي مباريات أخرى غدا، يلتقي ساوثهانمبتون مع مضيفه نيوكاسل يونايتد وكارديف سيتي مع ضيفه وست بروميتش البيون وستوك سيتي مع مضيفه هال سيتي.

ويلتقي نورويتش سيتي مع ضيفه سوانزي سيتي يوم الأحد.