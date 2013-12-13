الإصابة تبعد جيرارد عن ليفربول لمدة شهر

قال بريندان رودجرز مدرب ليفربول، الخميس، إن ستيفن جيرارد قائد الفريق سيغيب لأربعة أسابيع على الأقل بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها في مطلع هذا الأسبوع.

وأصيب جيرارد أثناء المباراة التي سحق فيها ليفربول ضيفه وست هام يونايتد 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت الماضي واستبدل في الدقيقة 56 باستاد انفيلد.

وأبلغ رودجرز موقع ليفربول على الإنترنت "مثلما ورد فإن ستيفن سيغيب ربما فترة تصل إلى أربعة أسابيع أو نحو ذلك".

وأضاف "سيخضع لبرنامج علاج مكثف في الأسابيع المقبلة ونتمنى أن يتعافى قبل الموعد المحدد، لكن الأكيد بالنسبة لنا في هذه المرحلة هو غيابه لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع وسنرى كيف سيبدو الأمر".

لكن كانت لدى رودجرز أنباء أفضل بالنسبة للاعب الوسط جوردان هندرسون وهو مثل جيرارد لاعب في منتخب انجلترا والذي تعرض لإصابة في الكاحل في نفس المباراة.

وقال رودجرز "شارك جوردان في التدريب وهو بخير. حصل على راحة كإجراء احترازي في الأيام القليلة الماضية. تعرض لالتحام قوي سبب له ألما لكنه بخير".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الترتيب بفارق خمس نقاط وراء أرسنال المتصدر وسيحل ضيفا على توتنهام هوتسبير في الجولة المقبلة يوم الأحد

.

