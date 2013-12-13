"الانضباط" تغرم ممدوح والبلطان 90 ألف ريال

فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال على عضو شرف نادي النصر الأمير ممدوح بن عبدالرحمن بسبب تصريحاته الإعلامية ضد لاعبي الهلال نواف العابد وسالم الدوسري.

وأكدت اللجنة في بيان رسمي أن أعضاء شرف الأندية تنطبق عليهم لاحة الانضباط، وهو ما أفاد به نادي النصر بأن الأمير ممدوح أحد عضاء شرفها غير الفاعلين.

وقررت اللجنة أيضاً تغريم رئيس نادي الشباب خالد البلطان مبلغ 50 ألف ريال بعد تصريحه التلفزيوني ضد الحكم مرعي عواجي بعد نهاية مباراة فريقه أمام النصر والتي خسرها 3-2، حيث اعتبرت أحاديثه فيها سخرية وإساءات وإسقاطات واستهزاء متعمد بالحكم.

