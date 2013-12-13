النصر.. "وحيداً" في الصدارة.. "وحيداً" بلا خسارة

عزز النصر صدارته لدوري جميل للمحترفين بعد فوزه على التعاون 2-1 في افتتاح المرحلة 12 التي شهدت خسارة الأهلي من الاتفاق 2-صفر, وتعادل العروبة مع الشباب 1-1، وفوز الشعلة على الرائد بهدف نظيف.

ووسع النصر الفارق بينه وبين أقرب منافسيه الهلال إلى 7 نقاط مؤقتاً بعد تحقيقه الفوز الـ10 له هذا الموسم من دون أي خسارة بعد انتهاء الدور الأول.

ووضحت صعوبة المباراة على النصر، لا سيما أن خصمه قدم مستويات مميزة هذا الموسم مكنته من احتلال المركز الخامس. وصبر النصراويون إلى الدقيقة 42 التي شهدت تسجيل أول أهدافهم عن طريق المدافع عمر هوساوي الذي تلقى كرة عرضية مميزة من قائد الفريق حسين عبدالغني ووضعها برأسه في مرمى حارس التعاون فهد الثنيان. في الشوط الثاني أخطأ قائد الفريق النصراوي، حسين عبدالغني، في إبعاد كرة ليخطفها مدافع التعاون محمود معاذ ويضعها على يسار الحارس النصراوي عبدالله الشمري. بعد الهدف حاول النصر العودة سريعاً للمباراة وتسجيل هدف يخفف الضغوط ويوسع الفارق مع الهلال، ونجح عن طريق مهاجمه البديل حسن الراهب الذي استغل عرضية يحيى الشهري ليضعها برأسه على يمين الحارس فهد الثنيان.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى النقطة 33 في المركز الأول، وبقي التعاون على رصيده السابق 19 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً.

فرحة نصراوية بهدف عمر هوساوي في مرمى التعاون (تصوير - محمد الضاوي)

يحيى الشهري يحاول المرور من عبده حكمي (تصوير - محمد الضاوي)

صراع على الكرة بين نور وحكمي (تصوير - محمد الضاوي)

شايع شراحيلي في مشروع هجمة نصراوية (تصوير - محمد الضاوي)

الاتفاق يعمق جراح الأهلي

وفي الدمام، فاز فريق الاتفاق على فريق الأهلي بنتيجة 2/صفر خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، سجل فيها للاتفاق لاعباه بابا وايغو عند الدقيقة 18، وأضاف اللاعب نيكولاي غريغوري الهدف الثاني عند الدقيقة 35، وشهد اللقاء طرد لاعب الأهلي منصور الحربي عند الدقيقة 24، وأيضاً تغيير حكم اللقاء في الدقائق العشر الأخيرة، بسبب إصابته وقيادة الحكم الرابع اللقاء.

ورفع بهذا الانتصار فريق الاتفاق رصيده إلى 19 نقطة، وحل في المركز الخامس، وبقي على الأهلي في المركز الرابع برصيد 20 نقطة. وتستكمل مواجهات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات السبت، حينما يلتقي فريق الهلال والفتح في الرياض، ويحل فريق نجران ضيفاً على الاتحاد في مكة المكرمة، ويلتقي فريقا النهضة والفيصلي في الدمام.

الشباب يتعثر من جديد

وفي الجوف، واصل الشباب نتائجه السيئة بعدما تعادل مع مضيفه العروبة 1-1 في المرحلة 12، ليبتعد عن المتصدر بـ11 نقطة.

وافتتح مهاجم الشباب سعيد الدوسري التسجيل لفريقه في الدقيقة 48، وبعدها بخمس دقائق سنحت للعروبة فرصة تسجيل هدف التعادل بعدما تحصل على ركلة جزاء أخفق من خلالها الأردني عبدالله ذيب من وضعها في شباك الحارس وليد عبدالله. وفي الدقيقة 61 نجح لاعب العروبة المصري إبراهيم صلاح بتسجيل هدف التعادل.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد العروبة إلى النقطة 14 في المركز العاشر مؤقتاً، وارتفع رصيد الشباب إلى النقطة 22 في المركز الثالث مؤقتاً.

الشعلة يواصل الانطلاقة

وفي بريدة، واصل الشعلة مستوياته المميزة مع مدربه الإسباني ماكيدا بعد فوزه على مضيفه الرائد بهدف نظيف سجله اللاعب سلطان طميحي في الدقيقة 42.

ورفع الشعلة رصيده إلى النقطة 10 في المركز قبل الأخير، وبقي الرائد على رصيده السابق 11 نقطة في المركز الـ11.

لقطة من مباراة الرائد والشعلة (تصوير - فهد الضويفري)