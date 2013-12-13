النصر يسعى لتعزيز صدارته أمام التعاون

يخطط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لإنهاء المرحلة الأولى من دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين بسجل خاليا من الهزائم، وتعزيز موقعه في الصدارة وفارق الاربع نقاط التي تفصله عن أقرب منافسيه الهلال، عندما يستضيف، اليوم الجمعة، التعاون صاحب المركز الخامس في افتتاحية الجولة 13 من الدوري.. والتي هي ايضا نهاية الدور الأول منه.. فيما يستضيف اليوم أيضا الاتفاق الأهلي، والشعلة الرائد، والعروبة الشباب، فيما تختتم الجولة، غدا السبت، عندما يستضيف الهلال الوصيف الفتح، ويتقابل الاتحاد مع نجران، والنهضة مع الفيصلي.



ويسعى النصر لتوسيع الفارق بينه وبين الهلال أو على الأقل المحافظة على فارق الأربع نقاط.. ويقدم النصر عروضا جيدا منذ بداية الموسم، مما مكنه من الانفراد بالصدارة بـ 30 نقطة، وهو مستفيد من كونه صاحب أقوى خط دفاع في البطولة.



ويولي النصر مباراة التعاون أهمية خاصة، وهو ما عبر عنه صراحة رئيس النادي الامير فيصل بن تركي الذي شدد على "إن مباراة التعاون مهمة وصعبة ، ولن تقل أهمية وصعوبة عن المباريات القوية التي خاضها الفريق حتى الآن".. ولن يشكل ضغط المباريات وضيق الوقت بين المباراة والأخرى على كارينيو أي مشكلة في اختيار التشكيلة التي سيخوض بها المباراة.. وبالتأكيد سيعيد بعض اللاعبين الأساسيين الذين منحهم راحة في مباراة كأس ولي العهد أمام نجران، أمثال محمد نور وخالد الغامدي ومحمد السهلاوي، لكن الفريق سيفتقد إلى حارسه الأساسي عبدالله العنزي، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية التي اجراها في لندن عدم حاجته إلى تدخل جراحي، لكنه مطالب بالخضوع لبرنامج خاص لتقوية العضلات سيستمر عشرة أيام.



وعلى الطرف الآخر، سيحاول التعاون الخامس بـ 19 نقطة العودة الى طريق الانتصارات بعد هزيمته في الجولة الماضية امام العروبة، وسيعاني كثيرا اليوم من غياب هدافه الكاميروني بول ايفولو بسبب الاصابة، ولاعب الوسط الأردني شادي ابوهشهش.. وهما من أقوى لاعبي الفريق.



بقية المباريات



في الدمام يخطط الاهلي الرابع بـ20 نقطة لتعزيز موقعه بين فرق المقدمه عندما يحل ضيفا على الاتفاق السابع برصيد 16 نقطة.. ويرغب الاتفاق في التعويض بعد خروجه من كأس ولي العهد هذا الاسبوع امام الفتح بطل الدوري.. وسيسعى مدرب الاتفاق الصربي جوران إلى تصحيح مسار الفريق، والعودة من جديد إلى النتائج الإيجابية التي عرفها الاتفاقيون منذ تولي جوران المسؤولية، خاصة انه رفض منح لاعبيه راحة عقب عودتهم من الأحساء بعد مباراة الفتح، وبدا في دراسة الأهلي بواسطة عدد من أشرطة المباريات الاخيرة للفريق الأهلاوي.



وعلى الجانب الأهلاوي يخوض مدربه البرتغالي فيتور بيريرا كل مبارياته الاخيرة بطريقة واحدة، ولا يعدل فيها مهما كان المنافس، وتتلخص طريقة بيريرا في التكثيف العددي في وسط الملعب، بهدف فرض السيطرة على منطقة المناورات والاستحواذ على الكرة، مع اندفاع مصطفى بصاص او مونسورو بالتبادل، من الخلف للأمام، ليشغل أي منهما مهام رأس الحربة.

وفي الجوف، وبعد تحقيقه فوزه الأول منذ عشر مباريات يسعى العروبة العاشر بـ13 نقطة لاستثمار فوزه على التعاون، عندما يستضيف الشباب ثالث الترتيب بـ21 نقطة.. ومع أن عناصر التفوق كلها تصب في صالح الشباب إلا أن العروبة أظهر أكثر من مرة هذا الموسم أنه خصما عنيدا خاصة على أرضه وبين جماهيره.. وسيغيب لاعب الوسط عائض الجوني عن العروبة صاحب المركز العاشر بسبب الايقاف، لكن الشباب سيفتقد العديد من لاعبيه الاساسيين.



فسيفتقد جهود المهاجم نايف هزازي للاصابة، اضافة الى عمر الغامدي وحسن معاذ والبرازيلي رافينيا والكوري الجنوبي كواك تاي هوي بسبب الايقاف.



أما في الخرج فيتطلع الشعلة صاحب المركز قبل الأخير بسبع نقاط للاستفادة من فوزه في الجولة الماضية على الاتحاد عندما يستتضيف الرائد الحادي عشر بـ11 نقطة.



وكان الفوز على الاتحاد هو الأول للشعلة في الدوري هذا الموسم، لكن الفريق لا يزال في منطقة الهبوط ويبتعد بثلاث نقاط فقط عن النهضة متذيل الترتيب.

