رونالدو ينوي حضور حفل الكرة الذهبية

أكدت محطة "كادينا كوبي" الإذاعية الإسبانية، أمس الخميس، أن كريستيانو رونالدو سيحضر نهاية الأمر حفل تسليم الكرة الذهبية، وذلك نقلاً عن مصادر في نادي ريال مدريد.

ودارت تكهنات خلال الأيام الأخيرة حول وجود اللاعب البرتغالي في الحفل المقرر له 13 يناير المقبل، حيث سيتنافس على لقب أفضل لاعب في العالم مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي فرانك ريبيري، بالنظر إلى الجدل الذي نجم بشأن تصريحات أدلى بها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جوزيف بلاتر.

وخلال كلمة له بجامعة أوكسفورد في أكتوبر الماضي، أعرب بلاتر عن تفضيله لميسي.

وقال السويسري: "كلاهما يعجبني، لكنني أفضل ميسي"، مضيفاً أن البرتغالي "يبدو مثل قائد على أرض الملعب، وينفق الكثير على مصفف شعره".

وتسببت تصريحات رئيس الفيفا في احتجاجات واسعة النطاق في إسبانيا والبرتغال. واحتج ريال مدريد والاتحاد البرتغالي لكرة القدم والحكومة البرتغالية على تصريحات بلاتر، الذي تقدم باعتذار لاحقاً.

ويبدو رونالدو هذه المرة مرشحاً لنيل الجائزة، التي سبق له الحصول عليها عام 2008 مع مانشستر يونايتد، ومن ثم انتزاعها من ميسي الذي ظفر بها في الأعوام الأربعة الأخيرة.

وسبق أن منحت مجلة "ماركا" اللاعب البرتغالي (29 عاماً) جائزة أفضل لاعب في إسبانيا عن موسم 2012/2013.