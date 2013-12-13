فان بيرسي يغيب عن مانشستر شهراً بسبب الإصابة

قال ديفيد مويز، مدرب مانشستر يونايتد، الذي ينافس في دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن المهاجم روبن فان بيرسي سيغيب عن صفوف الفريق لمدة شهر بسبب الإصابة.

وأضاف مويز في مؤتمر صحافي قبل مباراة الفريق أمام مضيفه أستون فيلا يوم الأحد: "سيبتعد روبن فان بيرسي لمدة شهر. عانى من شد في الفخذ عند تنفيذه ركلة ركنية أدت إلى تسجيل هدف (في مباراة أمام شاختار دونيتسك يوم الثلاثاء الماضي)".

وأحرز المهاجم الهولندي سبعة أهداف في 11 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وشارك فان بيرسي في مباراة انتهت بخسارة مانشستر يونايتد 1-صفر أمام نيوكاسل يونايتد في مطلع الأسبوع بعد عودته إلى الفريق عقب تعافيه من إصابة.

وسيوجه غياب فان بيرسي ضربة قوية لمويز الذي يحاول إصلاح الضرر الذي أصاب الفريق بعد نتائجه المتواضعة في الثلث الأول من الموسم وتراجعه إلى المركز التاسع متأخراً بفارق 13 نقطة عن أرسنال المتصدر