مارتينو: برشلونة عاد إلى الطريق الصحيح

أكد المدرب الأرجنتيني، خيراردو مارتينو، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أنه يسعى حالياً لاستعادة المستوى الراقي للفريق، مشيراً إلى أن "الهدف الأساسي لبرشلونة هو تقديم أداء أفضل في المباريات".

وأوضح مارتينو في المؤتمر الصحافي، اليوم الجمعة، قبل مباراة الفريق المرتقبة غداً السبت أمام فياريال في الدوري الإسباني، "الهدف الأساسي لبرشلونة هو أن نلعب بشكل أفضل، وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح. مستوانا يتصاعد، وهذا هو الأهم، وهو ما يساعدك على الكفاح على مختلف الجبهات".

وبدا التفاؤل واضحاً على مارتينو قبل مباراة الغد كما بدا متفائلاً بشأن مستقبل الفريق.

وقال مارتينو "ليس لدي ما يدفعني للاعتقاد بأن أداء الفريق سيتراجع أو سيسوء. الفريق لديه مجموعة متميزة من اللاعبين. السنوات تمر ولكن في كرة القدم يمكن للاعب أن يؤدي بشكل جيد بين سن العشرين والخامسة والثلاثين. برشلونة فريق يمكنه الاستمرار في اللعب بشكل جيد لسنوات".

واستبعد مارتينو أن يكون الفريق مر بفترة عصيبة بعد الهزيمتين المتتاليتين أمام أياكس الهولندي في دوري الأبطال وأمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

ورغم الفوز الساحق 6/1 على سلتيك الأسكتلندي في دوري الأبطال، أمس الأول الأربعاء، حذر مارتينو الفريق من صعوبة مباراة الغد أمام فياريال صاحب المركز الخامس في الدوري الإسباني حالياً.

وقال مارتينو "كل المباريات مهمة. قدمنا الدليل على قدرتنا على تقديم مباريات جيدة وقوية أمام منافسين مختلفين. أي خطأ سندفع ثمنه كبيراً من الآن فصاعداً. نسعى لتقديم أداء جيد في مباراة فياريال".