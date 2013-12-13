مدافع ليفربول يكافئ والده برحلة "حج"

اعترف مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، الدولي الفرنسي مامادو ساخو، بأنه قد أهدى والده تكاليف رحلة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، فور استلامه أول راتب له في مسيرته الاحترافية.

وأكد اللاعب الفرنسي في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه قد دفع تكاليف رحلة إلى مكة المكرمة لوالده لأداء مناسك الحج؛ وذلك لدى استلامه راتبه الأول في مشواره الكروي.

جدير بالذكر أن ساخو قد اضطلع بدور هام في صعود منتخب الديوك لنهائيات بطولة كأس العالم (2014) بالبرازيل؛ إذ نجح في قيادة منتخب بلاده إلى النهائيات بتسجيله الهدف الأول للمنتخب الفرنسي في مرمي أوكرانيا في إياب الملحق المؤهل الأوروبي المؤهل لكأس العالم، ومساهمته أيضاً بشكل كبير في الهدف الثالث بضغطه على المدافع الأوكراني أولييغ هوسييف الذي أودع الكرة في مرماه.