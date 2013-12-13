وااااااااتحاداااااه ؟

•• الطبيعي في كرة القدم أن تهيئ نفسك لكل الاحتمالات، وغير الطبيعي أن تعتبر أي نتيجة كوارثية، حتى لو يخسر الأهلي من التسامح، أو برشلونة من الشباب، فكرة القدم ــ كما يعرفها بعض أهلها ــ لعبة لا تعترف أحيانا بالمنطق، أي لعبة اللا منطق!

•• تقاربت في دورينا المستويات، فبات كل شيء متوقعا، يخسر الهلال من الرائد ويتحول الاتحاد إلى وجبة سهلة الهضم أمام الشعلة والعروبة، ويتفوق التعاون على الأهلي في جدة، وباب الاحتمالات مفتوح!

•• أي جدولة هذه، وأي تخطيط هذا، تلعب اليوم مباراة في كأس ولي العهد وبعد يومين دوري، والمدن تختلف والإرهاق واحد!

•• يقولون إن الإدارة الرياضية باتت علما يدرس، هم يقولون، أما أنا فأرى أن الرياضة كلها علم إلا عندنا.

•• زملائي النصراويين في هذه الصحيفة خلف الحربي وخالد السليمان ومحمد الأحيدب أستأذنكم لكي أقول لكم دفعة واحدة: مبروك، ولا سيما أن شعاركم من المحيط إلى الخليج متصدر لا تكلمني. فهل مبروك تخل بهذا الشعار؟

•• يتحول مصطفى بصاص عندما يتجلى مع تيسير والحربي إلى مثلث يكتب على أرض الملعب رواية فيها من أهلي المدرسة شبه كبير في الشكل، وإن كان التنفيذ تغير بتغيير طرق اللعب.

•• ما الذي بقي من تاريخ الاتحاد حتى تعبثوا به، وما الذي بقي من نخوة في رؤوسكم يا كبار الاتحاد، وماذا بقي في قلوبكم معشر العشاق للاتحاد.

•• مات الاتحاد في قلوب بعضكم، لكنه حي في قلوبنا، حتى ولو لم نكن منكم.

•• لا ضير أن يخسر الاتحاد من الخليج ويغادر كأس ولي العهد، بل الضير في ما يفعل حتى لاعبوه به.

•• الأمير فيصل بن خالد شبل من ذاك الأسد بينه وبين الرئيس الأمير فهد بن خالد كيمياء لا يعرفها إلا من هو قريب منهما.

•• جمهور الأهلي عاطفي جدا، لكن حينما يغضب ــ على قول واحد من المجانين ــ "يخربها"، ولكن بمشاعر المحب.

•• الإعلام كله يتحدث عن النصر، وصديقي لا يتحدث إلا عن حسين عبدالغني، ألم تتعب يا باشا!؟

•• ما فعله آل فتيل رفضه مدرج الأهلي في نفس اللحظة، ومع هذا المدرج نقول: عاقبه يا بيريرا.

•• عاد بعض ياسر القحطاني أمام الشعلة، فقال الوقور عبدالعزيز الخالد: المنتخب يحتاجه في ظل غياب هزازي!

•• أتمنى عودة ياسر، يا دكتور، لكن ليس لهذه الدرجة.

•• الأهلي لن يصمت عن حقه يا قناة الوطن؟.

نقلاً عن "عكاظ" السعودية