كرة القدم.. سعادة للملايين

رغم تعدد الرياضات المختلفة وعشق الناس للرياضة سواء الكرة الطائرة أو السلة أو اليد أو التنس أو ألعاب القوى أو رياضات القوة النزالية مثل الجودو ورفع الأثقال والمصارعة والتايكوندو والكونغ فو إلا أن كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى وتعشقها الجماهير بشغف واهتمام شديدين.. فمباراة في الألعاب النزالية قد يستغرق وقتها ساعة أو بعض الساعة.. قد يلحق بها الإنسان وقد لا يلحق بها في حين إذا أقيمت مباراة بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني.. أو اليوفينتوس وروما في الدوري الإيطالي.. أو مانشستر يونايتد وتشلسي في الدوري الإنجليزي أو عندما يلعب منتخب البرازيل والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا أو انجلترا أو فرنسا أو أي فريق أوروبي آخر تجد كل العائلة تلتف حول التليفزيون قبلها بساعتين لمتابعة المباراة والاستوديو التحليلي وتظل هذه المباراة حديث الأسر والمنتديات والتعليقات ومواقع التواصل الاجتماعي وتكثر عليها التعليقات حتى موعد المباراة القادمة.. كما أن كرة القدم هي الأكثر جلباً للرعاة ويتهافتون على بل تسابق الشركات بعضها البعض الفوز برعاية هذه الفرق وتدفع مئات الملايين من الدولارات.. كما أن شركات البث التليفزيوني تتسابق أيضا للفوز الحصري بمباريات كرة القدم وتدفع في ذلك مئات الملايين من الدولارات.

فلو نظرنا إلى كأس العالم التي تقام في العام المقبل بالبرازيل سنج أن هناك تنافساً كبيراً بين الجماهير لحجز تذاكر المباريات قبل موعد انطلاق البطولة بأكثر من سبعة أشهر.. من هنا يمكن القول إن ما قاله زيكو مدرب نادي الغرافة إن كرة القدم هي مصدر السعادة جانبه الصواب.. فعلا وهذا ما يشعر به كل إنسان على وجه الكرة الأرضية.. فالشباب يتسابق على اقتناء التيشيرتات الخاصة بالأندية والمنتخبات في العالم كله.. ولم نر مشجعاً يرتدي فانلات أو بدلات التدريب الخاصة بالألعاب الأخرى.. وهذه التيشيرتات أيضاً تدر مليارات الدولارات التي تكتظ بها خزائن هذه المنتخبات والأندية.

نقلاً عن "الشرق" القطرية