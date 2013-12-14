الأمير ممدوح للانضباط: ليس لي علاقة "رسمية" بكرة القدم

أكد عضو شرف نادي النصر السعودي اﻷمير ممدوح بن عبدالرحمن لـ"لعربية.نت" أنه سيستأنف ضد قرار لجنة الانضباط الذي صدر بفرض عقوبة مالية بحقه 40 ألف ريال بسبب تصريحات إعلامية سابقة له ضد لاعبي الهلال نواف العابد وسالم الدوسري، مشيرا إلى ثقته في كسب الاستئناف، لأن نص العقوبة المرسل لكافة وسائل اﻹعلام يدين نفسه بنفسه، وبجملة وضعوها بين اﻷقواس، وهي: "من لهم علاقة مباشرة بكرة القدم" وأنا لست صاحب علاقة مباشرة أو رسمية بكرة القدم في أي ناد سعودي.

مستغرباً في الوقت ذاته أن التحقيق لم يفتح مع من ذكره بالتصريح وهو اللاعب سالم الدوسري.

وأضاف: "ما يتعرض له النصر من حملة موجهة ومخطط لها،على حد تعبيره، أمر غير مستغرب، وهي عادة قديمة في الكرة السعودية، إذا انحسرت حظوظهم في الملاعب توجهوا إلى المكاتب بقصد مستقبل المباريات القادمة، والتأثير على اللاعبين. محذراً إياهم من الالتفات لذلك.



وختم عضو شرف النصر حديثه مطالبا الناقل الرسمي لدوري جميل بزيادة عدد الكاميرات، واختيار المواقع الصحيحة للكاميرات، مستشهداً بهدف البرازيلي التون مهاجم النصر الثاني أمام الشباب.

