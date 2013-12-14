المغربي بن عطية: لن "أستفز" بالوتيلي!

يتطلع مدافع روما الايطالي, المغربي مهدي بن عطية إلى مواجهة نظيفة مع مهاجم ميلان الايطالي "المشاكس" ماريو بالوتيلي, موضحا أنه لن يقوم باستفزاز اللاعب صاحب البشرة السمراء, خلال اللقاء المرتقب بين اي سي ميلان وروما، مساء الاثنين، في ملعب "السان سيرو" لحساب الجولة 16 من منافسات الدوري الايطالي لكرة القدم.

وبدأ المدافع الدولي المغربي حديثه لصحيفة "ال تيمبو" الايطالية بقوله: "من الغريب رؤية "الروسونيري" خلفنا بـ19 نقطة في الترتيب, لكنهم الآن اجتازوا مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا, ويجب أن نحترمهم.. فالميلان يبقي الميلان".

وأكد قائد دفاعات "الغيالوروسي" أنه ينتظر مواجهة نظيفة مع ماريو بالوتيلي، مبديا استغرابه من الهجوم على اللاعب صاحب الأصول الغانية: "هذا عار.. يستفزوه كثيرا ثم يقولون: إنه شخص سيئ, على كل حال هو سيرتاح معي؛ لأنني لن أحتاج لأتلفظ عليه بأي كلمات قذرة أو عنصرية".

يذكر أن بالوتيلي يعاني مرارا وتكرارا من التعدي عليه لفظيا أو عنصريا من قبل مدافعي الدوري الإيطالي بسبب بشرته السمراء, ولعل آخر الحوادث هو نعت مدافع كاتانيا, الأرجنتيني سبولي له بـ"الزنجي القذر" خلال مباراة ميلان وكاتانيا في الدوري الايطالي.