دوري جميل: الهلال يخشى فورة الفتح

لا يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سوى الفوز على ضيفه الفتح في ختام مباريات الجولة الثالثة عشرة والمرحلة الأولى من دوري عبداللطيف جميل، اليوم السبت، إن هو أراد مواصلة مطاردة المتصدر النصر بعد فوز الأخير أمس على التعاون 2-1، ويتأخر الهلال عن النصر بفارق سبع نقاط حالياً، وفوزه اليوم سيعيد الفارق لما كان عليه قبل بداية الجولة لأربع نقاط.

وكانت الجولة انطلقت أمس بفوز النصر على التعاون والشعلة على الرائد والاتفاق على الأهلي وتعادل الشباب مع العروبة.

ويخشى الهلاليون فورة الفتح حامل اللقب والذي أقصى الاتفاق من كأس ولي العهد قبل أربعة أيام، خاصة أن اللقاء سيكون متكافئاً إلى حد بعيد، وسيجد مدرب الهلال سامي الجابر ولاعبوه أنفسهم مطالبين بتفادي مطب الفتح، خاصة أن الفريق عاد إلى سكة الانتصارات، فهزم النهضة في الدوري والشعلة في كأس ولي العهد.

وسيغيب عن الهلال اليوم هدافه ناصر الشمراني الذي يتعافى من شد في العضلة الخلفية، وأيضاً لاعب المحور عادل هرماش، بينما سيعود للفريق نواف العابد وسالم الدوسري.

وبدأ الهلال يعود بالتدريج لمستوياته التي كان عليها في بداية الموسم بعد أن وجد الجابر حلاً لمشاكل الدفاع في المدافع الشاب سلطان الدعيع، وسيعتمد الجابر على ياسر القحطاني كرأس حربة.

وفي المقابل لم يظهر الفتح كثيراً هذا الموسم، ولم يجمع أكثر من 14 نقطة وضعته في المركز التاسع، ولم يقدم المتوقع منه كحامل للقب غير أنه يعود في بعض المباريات، ويظهر شخصية البطل كما فعل أمام الاتفاق في كأس ولي العهد، ويجيد الفتح اللعب أمام الفريق الكبيرة، خاصة عندما يكون نجماه البرازيلي التون والكونغولي دوريس سالمو في كامل عافيتهما الفنية، وهو ما أكد عليه مدرب الهلال الجابر الذي أكد قبل المباراة ثقته بلاعبيه واعترف بقوة الفتح. وقال: "ثقتي في خط الدفاع كبيرة وانا المسئول الاول عن اختيار من يتواجد في هذا الخط وبقية خطوط الفريق". وتابع: "لقاء الفتح امتداد لمباريات الدوري ونطمح لتحقيق النقاط الثلاث لمواصلة الانتصارات، والفترة المقبلة ستكون عند طموح جمهور الهلال"، مؤكداً "الجماهير ستشاهد هلال مختلفاً وذلك بدءاً من لقاء الفتح".

وفي المقابل، شدد مدرب الفتح التونسي فتحي الجبال على صعوبة مواجهة الهلال، وقال: "نريد أن نظهر الوجه الحقيقي للفتح قبل ختام الدور الأول، وبالتأكيد المركز الذي نحن فيه حالياً لا يليق بالنموذجي، لذا فنحن نسعى لتحسينه، رغم أن المواجهة أمام فريق بحجم الهلال وعلى أرضه وبين جماهيره، ويبحث عن التقدم خطوة للأمام في ظل ملاحقته للنصر المتصدر، ولكننا بالتأكيد سنقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة". وتابع: "أتمنى أن يظهر اللاعبون بنفس الروح والحماس أمام الهلال حتى يتمكن الفريق من تحقيق نتيجة إيجابية في ظل حضور وتركيز اللاعبين وانضباطهم.

ولأهمية المباراة طلب الهلاليون حكماً أجنبياً، ووقع اختيار الاتحاد السعودي لكرة القدم على طاقم تحكيم دولي مجري، يتكون من ستيفان فاد كحكم ساحة، وجابور ايروس حكم مساعد أول، واستيفان البرت حكم مساعد ثان.

بقية المباريات

في جدة سيستضيف الاتحاد (الجريح) وصاحب المركز الثامن بـ15 نقطة فقط نظيره نجران السادس بـ18 نقطة. ويعاني الاتحاد من انهيار غير مسبوق، ظهر جلياً بخروجه من كأس ولي العهد على يد الخليج أحد فرق الدرجة الأولى، ويجد المصري عمرو أنور نفسه في موقف لا يحسد عليه وهو يقود الفريق وهو في أسوأ حالاته، وكان المدرب المصري قدم استقالته بعد خسارة الخليج، ولكنه عاد بضغوط من الإدارة التي لا تملك المال للتعاقد مع مدرب جديد، وربما يعتمد اليوم على لاعبين من الفريق الأولمبي لرفض اللاعبين البرازيليين اللعب لعدم استلامهم رواتبهم لأكثر من خمسة أشهر، وما سيزيد من مشاكل الاتحاد عدم قدرته لاعب الوسط محمد أبو سبعان اللعب لحصوله على ثلاث بطاقات صفراء.

في المقابل، فإن نجران الخاسر بالثلاثة أمام النصر في الكأس نفسه في وضع مريح، ويلعب بلا مشاكل لبعده عن خطر الهبوط.

وفي الدمام، يحول النهضة متذيل الترتيب بأربع نقاط فقط الابتعاد عن خطر الهبوط عندما يواجه الفيصلي الثاني عشر بـ11 نقطة، ويتوقع أن تكون المباراة متكافئة، خاصة مع تحسن أداء النضهة وتراجع مستوى الفيصلي مؤخراً.