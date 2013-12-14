دوري جميل: الهلال يعود "للتوهج" على حساب الفتح

أعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفارق النقطي بينه وبين المتصدر النصر لأربع نقاط بعد أن هزم ضيفه الفتح، عصر اليوم السبت، بهدفين دون رد تناوب على تسجيلهما ناصر الشمراني (الدقيقة 3) وياسر القحطاني (70).. ورفع الهلال رصيده النقطي لـ29 نقطة خلف النصر 33 نقطة.



وأكثر من الفوز.. استعاد الهلال توهجه ومستوياته المميزة بعد أن قدم اليوم مباراة كبيرة أمام حامل اللقب، وكان من الممكن أن يسجل أكثر من ستة أهداف لولا سوء حط المهاجمين وتألق حارس الفتح عبدالله العويشير.



وخرج الهلال بهذا الفوز من عنق الزجاجة، لأن خسارته اليوم ستبعده عن المتصدر النصر بسبع نقاط، مما سيصعب مهمته في المنافسة على اللقب أكثر.



منذ البداية بدا واضحا أن الهلاليين عاقدو العزم على الفوز واحباط أي مفاجأة متوقعة للفتح.. فهدد منذ الدقيقة الأولى عن طريق سالم الدوسري ولم يطل انتظار هدف السبق، فسجل سريعا ناصر الشمراني من كرة رأسية أرسلها له عبدالعزيز الدوسري (الدقيقة 3).



خلط الهدف كل أوراق المباراة فدب الارتباك في صفوف لاعبي الفتح، وكاد الهلال أن يضيف هدفا ثانيا بعد أقل من دقيقتين من هدف الشمراني بتسديدة من عبدالعزيز الدوسري، ومرة أخرى برأسية من ياسر القحطاني (الدقيقة 6).



وضغط لاعبو الهلال بشراسة على لاعبي الفتح، ومع انتصاف الشوط الأول كان بإمكان الهلال تسجيل أربعة أهداف.. فأهدر سالم الدوسري انفرادا مباشرا بعبدالله العويشير حارس الفتح، لكنه سدد خارج المرمى (12)، وبعدها أرسل ياسر القحطاني كرة رأسية انتهت لأحضان العويشير.. ثم كرة سقطت أمام تياغو نيفز داخل منطقة الست ياردات، بيد أن الدفاع الفتحاوي كان على الموعد على الرغم من أن نيفز كان قاب أربع أمتار فقط عن المرمى (23).



تسبب الهدف المبكر في إرباك لاعبي الفتح الذين فشلوا في مجاراة فورة مضيفيهم.. ولم يستطع مجاراه الهلاليين إلا مع قرب نهاية الشوط الأول.

واستمر الهلال على أفضليته في الشوط الثاني، وهاجم مرمى العويشير بضراوة، وكاد كاستيلو أن يضيف هدفا ثانيا غير أن كرته الرأسية انتهت إلى جوار المرمى (49).



وكاد العويشر أن يكلف فريقه هدفا عندما خرج بشكل خاطئ لكرة ناصر الشمراني، غير أن الدفاع عدل الوضع وأبعد الكرة من أمام هداف الهلال (53).



وبعد عشر دقائق سدد الجابر كرة قوية مستفيدا من تمريرة ذكية من تياغو نيفز، غير أن كرته انتهت إلى جوار القائم.. وبعدها بدقائق تلاعب عبدالعزيز الدوسري بالدفاع الفتحاوي، واخترق منطقة الجزاء غير أن الحارس العويشير تصدى له في الوقت المناسب (66).



ولم يدم إهدار الفرص الزرقاء إلى مالا نهاية.. سرعان ما نجح القناص ياسر القحطاني في تطمين الجماهير الزرقاء عندما سجل الهدف الثاني، مستفيدا من عرضية مثالية من عبدالعزيز الدوسري (70).



بعدها كاد ناصر الشمراني أن يضيف هدفا ثالثا بانفراد شبه صريح، حاول أن يلعب الكرة من فوق الهويشير غير أن كرته مرت إلى جوار القائم (80).



وفشل لاعبو الفتح في العودة للمباراة في الوقت المناسب، لتنتهي بفوز هلالي مستحق أبقى على فرصته في المنافسة على اللقب مع نهاية المرحلة الأولى من دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين.



مباراة الهلال والفتح ( تصوير: محمد الضاوي)

الاتحاد يهزم نجران

فاز فريق الاتحاد على نظيرة نجران بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الشرائع، اليوم السبت، في ختام الجولة 13 من الدور الأول بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، ليتقدم الاتحاد إلى النقطة 18 بالمركز السابع بفارق الأهداف عن نجران الثامن .

وسجل أهداف الاتحاد عبدالرحمن الغامدي بالدقيقة 7 ، ومحمد العمري بالدقيقة 50 والثالث عن طريق محترفه جيبسون بالدقيقة 82، فيما سجل أهداف نجران إبراهيم آل حترش بالدقيقة 84، وبعدها بدقيقة أضاف نجران هدفه الثاني عن طريق محترفه ديسانتوس.

تعادل النهضة والفيصلي

وفي لقاء الدمام تعادل فريقا النهضة والفيصلي سلبا، ليرتفع رصيد النهضة إلى 5 نقاط بالمركز الأخير، فيما ارتفع رصيد الفيصلي إلى 12 نقطة بالمركز 12 .



