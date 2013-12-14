ريال مدريد "ينجو" من كمين أوساسونا "المتواضع"

حقق فريق أوساسونا المتواضع، المفاجأة، وأسقط ضيفه ريال مدريد في فخ التعادل 2-2، اليوم السبت، في المرحلة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم، لتستمر عقدة ملعب رينو دي نافارا بمدينة بامبلونا بالنسبة للفريق الملكي الذي لم ينجح في الفوز في هذا الملعب سوى في مباراة واحدة فقط في آخر ست مباريات بين الفريقين.

ونجح الريال في قلب تأخره بهدفين مبكرين أحرزهما أورييل رييرا في الدقيقتين 16و 38 لينجح في إدراك التعادل بصعوبة عن طريق لاعبيه إيسكو وبيبي في الدقيقتين 45 و 80.

وشهدت المباراة عصبية شديدة من الفريقين الأمر الذي نتج عنه إشهار الكارت الأحمر من قبل حكم المباراة في وجه كل من سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد وجاتو سيلفا لاعب أوساسونا، بعد حصولهما على الإنذار الثاني، كما شهدت أيضا إشهار الكارت الأصفر 7 مرات.

وبتلك النتيجة أهدر الفريق الملكي نقطتين ثمينتين في صراعه على المنافسة على الصدارة، ليرتفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدرين برشلونة الذي يستضيف فياريال في وقت لاحق من مساء اليوم، وأتليتكو مدريد الذي سيلتقي، غدا الأحد، مع ضيفه فالنسيا، كما ارتفع رصيد أوساسونا إلى 14 نقطة في المركز 16.

