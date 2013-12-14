شمايكل: 6 يجب إبعادهم عن يونايتد

شن الحارس السابق لنادي مانشستر يونايتد، الدنماركي بيتر شمايكل، هجوماً لاذعاً على العديد من لاعبي الفريق الحالي للشياطين الحمر، متهماً إياهم بالإساءة إلى سمعة وتاريخ النادي الأكثر شعبية في ملاعب كرة القدم الإنجليزية.

وأبدى قائد المنتخب الدنماركي السابق استياءه من الوضع الحالي لفريقه السابق مانشستر يونايتد، مؤكداً أن هناك 6 أسماء من الفريق الحالي لا يعيرون فريق "الشياطين الحمر" أي اهتمام، محملاً في الوقت ذاته هؤلاء اللاعبين مسؤولية النتائج السلبية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأرجع شمايكل تراجع نتائج الفريق هذا الموسم إلى وجود مجموعة من اللاعبين المتخاذلين في تشكيلة المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد، الأسكتلندي ديفيد مويس، مطالباً المدرب بالاستغناء عن هؤلاء اللاعبين.

وأكد الحارس الأسطوري لمانشستر يونايتد في تصريح نقلته صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية، أن هؤلاء اللاعبين - فضل عدم ذكر أسمائهم - لا يقومون بواجبهم على أكمل وجه، داعياً إياهم للرحيل بعد التقصير الذي جاء منهم تجاه الفريق.

واختتم شمايكل حديثه بالإشارة إلى أن ارتداء قميص مانشستر يونايتد شرف وفخر لأي لاعب، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن التواجد في ملعب "أولد ترافورد" مسؤولية لا بد أن يتحملها أي لاعب يحظى بهذا الشرف، لا سيما أنه سيقع على عاتقه مسؤولية إسعاد أكثر من 560 مليون مشجع.