غضب من لاعب.. فـ"كسر" أنف الحكم !

وجّه لاعب وسط نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، موسى سيسوكو، لكمة عنيفة جداً عن غير قصد، لحكم مباراة فريقه أمام ساوثامبتون التي أقيمت، مساء اليوم، في الجولة 16 لـ"البريمر ليغ"، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.

واستفز حارس ساوثامبتون اللاعب الدولي المالي في الدقائق الأخيرة من المباراة حينما دفعه أمام الحكم مايك جونز، وحينها أراد إبعاد يده بقوة عن ركبته، لترتطم يد سيسوكو بوجه الحكم الذي سقط أرضاً، وأصيب بنزيف في أنفه.

ولم يشهر الحكم أي بطاقة في وجه لاعب نيوكاسل كون اللكمة لم تكن متعمدة، فيما سارع سيسوكو لتقديم اعتذاره، والتأكيد على أنه لم يكن يريد أن يفعل أكثر من رفع يد حارس ساوثامبتون عنه.

