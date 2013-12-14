غوانغجو الصيني يلدغ الأهلي المصري بـ"هدفين"

بلغ غوانغجو الصيني بطل آسيا الدور نصف النهائي للنسخة العاشرة من كأس العالم للأندية في كرة القدم، بفوزه على الأهلي المصري بطل إفريقيا 2-صفر، اليوم السبت، على ملعب اغادير الجديد في الدور ربع النهائي.

وسجل البرازيلي ايلكيسون (49) والارجنتيني داريو كونكا (67) الهدفين.

ويلتقي غوانغجو في نصف النهائي مع بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، الثلاثاء المقبل، على الملعب ذاته، فيما يلعب الأهلي مع الخاسر من مباراة ربع النهائي الثانية بين الرجاء البيضاوي المغربي ومونتيري المكسيكي المقررة لاحقا على الملعب ذاته، في مباراة تحديد المركز الثالث على الملعب الكبير في مراكش الأربعاء المقبل.

وبلغ غوانغجو دور الأربعة في أول مشاركة له بعد تتويجه بلقب مسابقة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه أيضا.

في المقابل، فشل الأهلي في بلوغ نصف النهائي للمرة الثالثة بعد عامي 2006 عندما حل ثالثا، والثانية العام الماضي عندما أنهى البطولة في المركز الرابع، علما بانه يشارك للمرة الخامسة في البطولة (رقم قياسي) حيث خرج من الدور الاول عام 2005 وربع النهائي ايضا عام 2008 عندما حل سادسا.

وهي الخسارة الثامنة للاهلي في 11 مباراة في البطولة (رقم قياسي) مقابل 3 انتصارات.

وحاول غوانغجو الضغط من البداية مستغلا حالة الارتباك في صفوف لاعبي الاهلي الذين سرعان مع استعادوا توازنهم وفرضوا افضليتهم في منتصف الملعب، وكانوا قاب قوسين أو أدنى من افتتاح التسجيل مبكرا اثر خطأ فادح للحارس الصيني تشينغ زينغ بيد أن محمد أبوتريكة تابع الكرة فوق الخشبات الثلاث.

ودفع مدرب الاهلي محمد يوسف بالمهاجم الموريتاني دومينيك دا سيلفا مكان ابوتريكة مطلع الشوط الثاني فتراجع اداء فريقه ما فسح المجال لبطل آسيا لتسجيل هدفين كانا كافيين لبلوغه الدور نصف النهائي.

وأهدر أبوتريكة فرصة ذهبية لافتتاح التسجيبل عندما استغل متعب كرة خاطئة من الحارس زينغ داخل المنطقة فرفعها الى الساحر امام المرمى الخالي فتابعها برأسه فوق العارضة (5).

ورد غوانغجو بهجمة خطيرة مرر من خلالها لين غاو كرة الى البرازيلي ايلكيسون داخل المنطقة فسددها بيسراه بجوار القائم الايسر للحارس شريف اكرامي (15).

ونجح غوانغجو في افتتاح التسجيل عندما استغل ايلكيسون كرة مرتدة من القائم الايسر اثر تسديدة لمواطنه موريكي من داخل المنطقة فتابعها بسهولة داخل المرمى الخالي (49).

وأهدر موريكي فرصة إضافة الهدف الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع وانفرد بالحارس اكرامي لكنه لعبها بجوار القائم الايسر (51).

وكاد دا سيلفا يدرك التعادل بضربة رأسية من نقطة الجزاء مرت بجوار القائم الايسر (60)، وأخرى لربيعة اثر ركلة ركنية بجوار القائم الايمن (61).

وأضاف غوانغجو الهدف الثاني عندما استغل كونكا كرة مرتدة من الحارس اكرامي اثر انفراد بموريكي فتابعها بيسراه من نقطة الجزاء داخل المرمى (67).

وحرمت العارضة عبدالله السعيد من تقليص الفارق عندما ردت تسديدته القوية (78).

ورد القائم المصري تسديدة قوية للينبينغ جانغ (85).