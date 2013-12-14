للمرة الأولى.. "نشيد" برشلونة بلغة "الصم والبكم" !

دشن برشلونة الإسباني الأغنية الرسمية للنادي في عام 1974 بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء النادي- الذي تم تأسيسه في عام 1899- وبعد مرور حوالي 40 عاما على إطلاق النشيد الرسمي لبرشلونة, يعود الفريق الكاتالوني لإبهار العالم، بعدما أفصح عن غناء نشيده اليوم في ملعب "الكامب نو" بلغة "الاشارة" , وذلك في لقاء الفريق امام فياريال لحساب الجولة 16 من منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم.

وسيشارك برشلونة جماهيره من "الصم والبكم" في غناء نشيده اليوم أثناء دخول اللاعبين الي ملعب المباراة, في بادرة أولى ضمن مشروع الفريق الكاتالوني للتواصل والتقارب بشكل أكبر مع مشجعيه "الصم والبكم" حول العالم.

يذكر أن نشيد الفريق الكاتالوني يذاع قبل بدء أي مباراة للفريق على ملعب "الكامب نو", لبث الحماسة في لاعبي الفريق قبل دخول المباراة, وتكون كلمات النشيد بالكامل من اللغة الكاتالونية.

كلمات النشيد الرسمي:

كل الملعب

يهتف بصوت واحد

نحن شعب البلوغرانا

لا يهم من أين أتينا

من الشمال أم الجنوب

نحن الآن متفقون، نعم متفقون

تآخينا تمثلنا راية واحدة:

صرخة البلوغرانا تشق الرياح

صرخة قوية

لدينا اسم

كل العالم يعرفه:

برشلونة، برشلونة، برشلونة!

اللاعبون

المشجعون

باتحادنا نحن أقوياء

وبعد سنين طويلة من الكفاح

وأهداف كثيرة هتفنا من أجلها

وها قد أظهرنا، ها قد أظهرنا

إنه لا يوجد أحد قادر على هزيمتنا

صرخة البلوغرانا تشق الرياح

صرخة قوية

لدينا اسم

كل العالم يعرفه:

برشلونة، برشلونة، برشلونة