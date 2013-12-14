مورينهو للصحافيين مازحاً: من الذي "ربط" روني ؟!

دخل البرتغالي جوزيه مورينهو، مدرب تشلسي، في نوبة من الضحك بشكل هستيري، خلال مؤتمر صحافي في لندن، عندما وجه أحد الصحافيين سؤالاً له حول "ربط" مهاجم مانشستر يونايتد واين روني بـ"البلوز"، الذي تردد أنه يلاحق المهاجم الدولي الإنجليزي.

ونجح مدرب ريال مدريد السابق، في التهرب من الإجابة عن السؤال الذي يشغل اهتمام الصحافة الإنجليزية، حينما فسّر كلمة "ربط" روني بتشلسي بشكل حرفي، وقال للصحافي وهو يضحك بصوت مرتفع: "من الذي ربط روني؟".

وأشاع المدرب البرتغالي جواً من المرح والضحك على المؤتمر الصحافي، ليهرب بطريقة ماكرة من الإجابة، ويضيف المزيد من الغموض حول مفاوضات تشلسي مع روني الذي رفض مؤخراً تمديد عقده مع "الشياطين الحمر".

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن مورينهو يريد جلب روني بأي ثمن لفريقه في ظل تراجع مستوى جميع مهاجميه الحاليين، وندرة أهدافهم، وقالت الصحيفة إن إدارة النادي على استعداد لدفع مبلغ ضخم (45 مليون جنيه استرليني) للتعاقد مع "الفتى الذهبي".

