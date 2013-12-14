ميسي "المصري".. يقترب من ليفربول

بات صانع ألعاب فريق بازل السويسري، الدولي المصري محمد صلاح، قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، حيث تستعد إدارة نادي "الريدز" لتقديم عرض رسمي لإدارة "بازل"، للحصول على خدمات اللاعب الملقب بـ"ميسي المصري".



وبحسب صحيفة "الدايلي ميل" الإنجليزية، فقد رصدت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، مبلغ 12 مليون جنيه إسترليني "باوند"، لإتمام صفقة التعاقد مع اللاعب المصري للدفاع عن ألوان فريق "الريدز" اعتباراً من فترة الانتقالات الشتوية، التي ستفتح في شهر يناير المقبل.



وذكرت الصحيفة الإنجليزية، أنّ المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بريندان رودغرز، قد أبدى رغبته القوية في ضم صانع ألعاب المنتخب المصري خلال الميركاتو الشتوي.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ المدرب الإيرلندي قد حرص على التواجد في مباراة بازل الأخيرة أمام شالكة الألماني، والتي جرت، الأربعاء الماضي، في ألمانيا ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوربا؛ وذلك من أجل متابعة اللاعب المصري عن قرب.



واختتمت "دايلي ميل" حديثها بالتأكيد على أنّ "صلاح" قد دخل في الآونة الأخيرة، ضمن دائرة اهتمام العديد من الفرق الأوروبية، على رأسها، توتنهام الإنجليزي، وموناكو الفرنسي، إضافة إلى غلطة سراي التركي.