ميسي ورونالدو في فريق واحد.. لإنقاذ الكرة الأرضية

انضم مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسمياً، إلى منافسه التقليدي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق "غالاكسي 11"، الذي سيُواجه فريق "الكائنات الفضائيّة"، في مباراة مصيريّة لم يُحدّد موعد إقامتها بعد، تحت شعار "الفائز يحصل على كوكب الأرض".

ووافق هداف النادي الملكي، كريستيانو رونالدو، على الانضمام إلى الفريق الذي يقوده اللاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع الماضية، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي يضم أيضاً خيرة لاعبي كرة القدم في العالم.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي سيلعب فيها ليونيل ميسي إلى جانب كريستيانو رونالدو في فريق واحد، حيث لم يسبق أن جمعهما فريق واحد على الصعيد الاحترافي، ومن المستبعد أيضاً أن يتم ذلك، لاسيّما وأن اللاعب الأرجنتيني لا يفكّر في الدفاع عن ألوان فريق آخر غير برشلونة الذي نشأ فيه، وفي الوقت الذي جدّد فيه عقده مع فريق "اللوس بلانكوس" حتى عام 2018.

