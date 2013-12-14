نيمار يحتفل بالهاتريك..على طريقة "مايكل جاكسون"

خطف مهاجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، الأضواء خلال مباراة فريقه سيلتك الاسكتلندي، وذلك بعدما قاد فريق "البلاوغرانا" لسحق ضيفه الاسكتلندي بستة أهدافٍ لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو" ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.



وأظهر الساحر البرازيلي معدنه النفيس أخيراً بعد أن افتتح سجله التهديفي في البطولة الأغلى على صعيد القارة العجوز، مستغلاً في الوقت ذاته الفرصة ليجعل الفرحة فرحتين بإحرازه أول "هاتريك" له بقميص البلاوغرانا.



ومثلما خطف اللاعب البرازيلي الأضواء في ملعب "كامب نو" وقاد فريقه للصعود إلى دور الـ16 من مسابقة "التشامبيونزليغ" متصدراً المجموعة الثامنة، فإنه قد جذب أنظار المتابعين خارج المستطيل الأخضر، بعدما ظهر خلال مقابلة إعلامية، مُرتدياً ملابس تشبه إلى حدٍ كبير ملابس مغني البوب الأميركي مايكل جاكسون.



وأعرب مهاجم "البلاوغرانا" عن سعادته الكبيرة بتسجيل أول "هاتريك" مع فريقه برشلونة امام سيلتك الاسكتلندي، مُؤكداً في الوقت ذاته بأنّ هذا الفوز قد ساهم في تجاوز الآثار السلبية للخسارتين المتتاليتين التي تلقاها فريق "برشلونة" أمام أياكس أمستردام الهولندي في بطولة دوري الأبطال، ومواطنه "أتلتيك بلباو" في الدوري المحلي.



وأكّد "نيمار" بأنّه كان في أمس الحاجة إلى مباراة كهذه، معرباً في الوقت ذاته عن أمله في أن تستمر الأمور على هذا النسق، مُضيفاً: "سوف أحتفظ بكرة المباراة وأطلب من زملائي أن يتركوا لي توقيعاتهم عليها، ومن الناحية الجماعية، لعبنا بشكل جيد حقا، وهذا هو الأهم".

