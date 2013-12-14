سيتي أوقف زحف أرسنال.. وتشلسي انتزع الوصافة

المصدر: لندن - د ب أ

في واحدة من أفضل مباريات الموسم، أوقف فريق مانشستر سيتي زحف ضيفه ارسنال في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفاز عليه بستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف ،اليوم السبت، في المرحلة 16 من المسابقة.

وتوقف رصيد ارسنال عند 35 نقطة لكنه ظل في الصدارة، بينما رفع سيتي رصيده إلى 32 نقطة ليتقدم إلى وصافة المسابقة.

واصبحت الفرصة مواتية أمام ليفربول صاحب المركز الثالث برصيد 30 نقطة وتشلسي صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد، لتقليص الفارق في الصدارة خلف ارسنال إلى ثلاث نقاط، وذلك في حال فوز تشلسي على ضيفه كريستال بالاس في وقت لاحق اليوم، وفوز ليفربول على مضيفه توتنهام غدا الأحد.

وحافظ مانشستر سيتي على مسيرته الخالية من الهزائم على ملعبه في الموسم الحالي .

وبادر سيتي بالتسجيل عن طريق المهاجم الأرجنتيني الدولي سيرخيو أغويرو في الدقيقة 14 ثم أدرك النجم العائد ثيو والكوت التعادل لارسنال في الدقيقة 31.

ويحتل أغويرو المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 14 هدفا بفارق هدف وحيد خلف الأوروغوياني لويس سواريز هداف فريق ليفربول.

وأضاف الاسباني الدولي الفارو نيغريدو الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 39 لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم سيتي بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني أحرز البرازيلي فرناندينيو لويس روزا الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 50 ثم رد والكوت بالهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 63 ثم أحرز الاسباني ديفيد سيلفا الهدف الرابع لسيتي في الدقيقة 66 .

وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة أحرز فرناندينيو الهدف الثاني له والخامس لسيتي، ثم سجل المدافع بير ميرتساكر الهدف الثالث لارسنال في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وحصل سيتي على ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سجل منها يايا توريه الهدف السادس .

وبدأت المباراة بضغط مكثف من جانب ارسنال بحثا عن هدف مبكر يربك به حسابات أصحاب الأرض.

وسنحت فرصة خطيرة للمهاجم الأرجنتيني سيرخيو اغويرو ولكنه لم يفلح في التعامل معها.

ومرر ثيو والكوت كرة رائعة إلى جاك ويلشير واضعا إياه في مواجهة مرمى أصحاب الأرض تماما، ولكن لاعب وسط المنتخب الإنجليزي فشل في استثمار الفرصة المحققة.

ولكن على عكس سير اللعب تماما تقدم الأرجنتيني سيرخيو اجويرو بهدف لمانشستر سيتي بتسديدة مباشرة رائعة من داخل منطقة الجزاء إثر ضربة ركنية من الناحية اليمنى هيأها مارتين ديميكيليس برأسه لتصل إلى أجويرو الذي سدد بشكل مهاري بقدمه اليمنى في شباك الحارس البولندي فويسيتش تشيزني في الدقيقة 14.

وأكسب هدف أغويرو فريق مانشستر سيتي دفعة قوية من الثقة حيث تغير أداء الفريق تماما بحثا عن هدف ثان.

وفي المقابل تراجع أداء ارسنال لمدة عشر دقائق تقريبا قبل أن يبدأ الفريق في استعادة توازنه شيئا فشيئا، ولكن دون أن يشكل الخطورة المطلوبة على مرمى الحارس الروماني كوستل بانتيليمون.

وكاد بانتيليمون أن يكلف مرمى سيتي الكثير في الدقيقة 30 بعدما أخطأ في الخروج من مرماه وسقطت الكرة من يده، لكن الكرة لم تجد من لاعبي ارسنال من يتابعها إلى داخل الشباك.

وجاءت الدقيقة31 لتشهد تعادل ارسنال عن طريق العائد ثيو والكوت الذي تلقى تمريرة رائعة من صانع اللعب الألماني مسعود أوزيل، سددها والكوت بقدمه اليسرى مباشرة لتصطدم برأس ديميكيليس وتحتضن الشباك.

ولم تستمر فرحة المدفعجية طويلا حيث تمكن الاسباني الدولي الفارو نيغريدو من تسجيل الهدف الثاني لسيتي اثر تمريرة طولية من يايا توريه إلى بالو زاباليتا الذي أرسل عرضية أرضية بمحاذاة خط المرمى ليلمسها نيغريدو بشكل رائع إلى داخل الشباك في الدقيقة 39.

وتعرض لوران كوتشيليني للإصابة ولم يستطع استكمال المباراة ليضطر المدرب الفرنسي ارسين فينغر لاجراء تغييرا اضطراريا عبر سحب كوتشيليني والدفع بتوماس فيرمالين.

وكاد ديميكيليس أن يسجل ثالث أهداف سيتي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عبر ضربة رأسية قوية ولكن الكرة مرت مباشرة من فوق الشباك.

وضاعت فرصة أخرى مؤكدة عن طريق الجناح الاسباني الدولي ديفيد سيلفا، الذي انفرد تماما بمرمى تشيزني وحاول تسديد الكرة من فوقه، ولكن الحارس البولندي قفز في الهواء ببراعة وأبعد الكرة بأطراف أصابعه.

وبدأت أحداث الشوط الثاني بإصابة أغويرو ليخرج سريعا ويشارك الاسباني خيسوس نافاس بدلا منه.

وبعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو لويس روزا الهدف الثالث لمانشستر سيتي، بعدما انتزع الكرة من أوزيل وسدد كرة قوية استقرت في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى تشيزني.

وأهدر الفرنسي اوليفييه جيرو هدفا مؤكدا لارسنال في الدقيقة 54 بعدما انفرد تماما بالمرمى ولكنه سدد بغرابة شديدة إلى خارج الشباك.

وكاد جيرو أن يسجل الهدف الثاني لارسنال في الدقيقة 55 بعدما تلقى عرضية رائعة من باكاري سانيا سددها برأسه بشكل رائع ولكن الكرة مرت من فوق المرمى بسنتيمترات قليلة.

وطالب لاعبو ارسنال الحصول على ضربة جزاء بعدما لمست الكرة يد زاباليتا ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

ورغم تسجيل سيتي هدفا عن طريق فرناندينيو، إلا أن ارسنال كان الأفضل على مر الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني.

وتقمص والكوت دور البطولة للمرة الثانية وسجل ثاني أهداف ارسنال في الدقيقة 63 بعدما مرر أوزيل الكرة إلى ارون رامسي الذي مرر بدوره إلى والكوت ليسدد بشكل مباشر كرة قوية عرفت طريقها إلى أقصى الزاوية اليسرى لمرمى بانتيليمون.

ولكن رد سيتي لم يستمر طويلا حيث تمكن سيلفا من تسجيل الهدف الرابع للفريق بعد أقل من ثلاث دقائق من هدف والكوت، بعدما تلقى تمريرة أرضية من خيسوس نافاس أمام المرمى ليسددها بشكل مباشر من فوق تشيزني إلى الشباك.

وكاد ويلشير أن يسجل الهدف الثالث للمدفعجية عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن بانتيليمون أنقذ مرمى سيتي من هدف محقق.

وأهدر خيسوس نافاس فرصة محققة لسيتي في الدقيقة 73 بعدما راوغ تشيزني بمهارة وسدد الكرة باتقان ولكن القائم حرمه من تسجيل هدف محقق.

ورغم تقدم سيتي بأربعة أهداف إلا أن صاحب الأرض هاجم بكل خطوطه بحثا عن مهرجان أهداف يحفر به اسمه في سجلات التاريخ.

وأهدر نافاس وسمير نصري ويايا توريه ونيغريدو أكثر من خمسة أهداف محققة لمانشستر سيتي، وسط حالة من الاستسلام التام في صفوف ارسنال، الذي ظهر في الربع ساعة الأخيرة من المباراة وكأنه شبح للفريق الذي حقق صولات وجولات على مر المراحل الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة أحرز فرناندينيو الهدف الثاني له ولسيتي بعدما تبادل التمرير مع نصري قبل أن يراوغ اثنين من مدافعي ارسنال ويسدد بكل هدوء إلى داخل الشباك.

وسجل المهاجم الدنماركي البديل نيكلاس بيندتنر هدفا لارسنال في الدقيقة الأخيرة من المباراة ولكن الحكم الغاه بداعي التسلل.

وكاد والكوت أن يسجل ثالث أهدافه عبر ضربة حرة مباشرة نفذها بشكل رائع ولكن حارس سيتي أبعد الكرة بمهارة شديدة إلى ضربة ركنية.

سجل المدافع بير ميرتساكر الهدف الثالث لارسنال في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من ضربة رأسية إثر تمريرة رائعة من سانيا.

وحصل سيتي على ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد عرقلة تشيزني لجيمس ميلنر، ليتقدم يايا توريه لتسديد محرزا الهدف السادس لأصحاب الأرض .

تشلسي ينتزع الوصافة



وعلى ملعب ستامفورد بريدج وأمام نحو 42 ألف متفرج، افتتح الإسباني فرناندو توريس التسجيل لتشلسي بعد كرة مرتدة من تسديدة قوية للبرازيلي وليام تابعها الاول في الشباك (16).



وأدرك المغربي مروان الشماخ التعادل للضيوف مستفيدا من كرة المدافع دويل وارد (29)، لكن تشلسي تقدم مجددا وبسرعة بقذيفة من البرازيلي راميريش (35).

إيفرتون يهزم فولهام



على ملعب غوديسون بارك وامام نحو 34 متفرج، حقق ايفرتون فوزا كبيرا على ضيفه فولهام 4-1.



ووضع ليون اوسمان أصحاب الأرض في المقدمة إثر كرة من الجنوب إفريقي ستيفن بينار تابعها بيسراه في المرمى (18).



وأدرك فولهام التعادل في الشوط الثاني من ركلة جزاء ترجمها البلغاري ديميتار بربتوف (67).



وقدم ايفرتون كل ما لديه في ربع الساعة الأخيرة باحثا عن الفوز الذي وضعه في المركز الرابع مؤقتا مستفيدا من لعب ليفربول غدا، وحقق ما اراد وسجل 3 اهداف متتالية.



وسجل الايرلندي شيموس كولمان (73) وغاريث باري (85) والبلجيكي كيفن ميرالاس (90+1) الأهداف.

نيوكاسل يتعادل مع ساوثمبتون



وعلى ملعب سانت جيمس بارك وأمام نحو 50 ألف متفرج، اكتفى نيوكاسل بنقطة واحدة من تعادله مع ضيفه ساوثمبتون 1-1.



واستعصت الشباك على الطرفين في النصف الاول من الشوط الاول الى ان تمكن الفريق المحلي من افتتاح التسجيل عن طريق الفرنسي يوان غوفران بعد ان وصلته الكرة من ركلة حرة (27).



وفي الشوط الثاني، تمكن ساوثمبتون من ادراك التعادل بمساعدة ستيفن ديفيس (65).

تعادل سلبي بين وست هام وسندرلاند



وتعادل وست هام مع سندرلاند صفر-صفر، فيما فاز كارديف الوافد الجديد على ضيفه وست بروميتش البيون بهدف لبيتر ويتينغهام (65).



ويلعب لاحقا اليوم هال سيتي مع ستوك سيتي، وتختتم المرحلة غدا بلقاءين آخرين فيلعب استون فيلا مع مانشستر يونايتد حامل اللقب، ونوريتش مع سوانسي.

