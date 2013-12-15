أحزان أرسنال تتضاعف. بتمزق ركبة مدافعه

تعرض الفرنسي لوران كوسيلني، مدافع أرسنال الإنجليزي لإصابة مروّعة خلال مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي في الجولة 16 لـ"البريمير ليغ"، تسببت بمغادرته لأرض الملعب قبل خمس دقائق من صافرة نهاية الشوط الأول.

وحاول كوسيلني إنقاذ مرماه من الهدف الثاني لمان سيتي، والذي سجله المهاجم الإسباني ألفارو نيغريدو، لكنه تعرض لضربة قوية تسببت بتمزق عميق في الركبة، منعه من إكمال اللقاء، وقد يبعده عن الملاعب لـ40 يوماً.



وأظهرت صورة جرى تداولها في وسائل إعلام إنجليزية لركبة كوسيلني، مدى فداحة الاصابة التي تعرض لها اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، وذكرت تقارير إنجليزية أن اللاعب سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب، قد لا تقل عن شهر ونصف.

وجاءت إصابة كوسيلني لتزيد من أوجاع أرسنال متصدر جدول الترتيب، والذي مني بخسارة مذلة بستة أهداف مقابل ثلاثة، ليتقلص الفارق مع تشلسي إلى نقطتين فقط بعدما فاز "البلوز" على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف واحد في نفس الجولة.

