إبعاد عواجي ومظفر عن الجولة 14 من "دوري جميل"

خلت قائمة حكام الجولة 14 من دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين من اسمي الحكمين الدوليين مرعي عواجي (ساحة) وناصر مظفر (مساعد)، ما يثبت إيقافهما من لجنة الحكام الرئيسية عن قيادة مباريات الدوري عقب وقوعهما في أخطاء مؤثرة في مباراة النصر والشباب التي أقيمت في الجولة 13 من الدوري.

وسمت لجنة الحكام حكام المواجهات السبع في الدوري والتي ستقام يومي الخميس والجمعة المقبلين، إذ سيتولى الدولي عبدالرحمن الأحمري ومعاونوه نواف العتيبي عبدالله الأحمري وحسين الستري قيادة مباراة الاتفاق والرائد في الدمام، فيما سيقود مباراة نجران مع النصر في نجران الحكم الدولي فهد المرداسي، ويعاونه الدولي أحمد فقيهي ماجد الناصر وعامر آل زاهر.

الأهلي الذي أصدر أخيرا بيانا طالب فيه بحل لجنة الحكام بسبب ما وصفته بـ"الأخطاء الكوارثية من الحكام ضد فريقها" سيواجه الفيصلي في جدة، وسيقود هذه المواجهة الساخنة شكري الحنفوش ويعاونه محمد العبكري وخلف زيد وعبدالرحمن الكعبي.

وفي الجوف، سيحل الهلال ضيفا على العروبة ويقود المواجهة الحكم الدولي خليل جلال، ويعاونه هشام الرفاعي وحزام العمري وخالد السناني، فيما سيكون الدولي عبدالعزيز الفنيطل وعبدالرحيم الشمري ومحمد الزهراني ومشاري المشاري مسؤولين عن مواجهة التعاون والفتح التي ستقام في بريدة، ولمواجهة الشعلة والنهضة بالخرج، أسندت اللجنة مهمة إدارة المباراة للحكم الدولي عبدالرحمن العمري، ويعاونه فيصل القحطاني وعبدالرحمن منصور وخالد الطريس.

أما قمة الجولة التي يستضيف فيها الاتحاد الشباب في مكة المكرمة فسيتولى تركي الخضير ومعاونوه الدوليون بدر الشمراني وعبدالله الشلوي وسامي النمري مهمة ضبط المباراة.

