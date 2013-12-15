الجابر اتصل بـ"معاذ": "نريدك معنا"

بدأت إدارة نادي الهلال السعودي خطوتها الأولى في طريق التعاقد مع لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب الظهير الأيمن الدولي حسن معاذ (25 عاما) خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وحصلت الإدارة الهلالية من نظيرتها في الشباب على الضوء الأخضر لمفاوضة اللاعب مباشرة.

واتصل المدير الفني للفريق الأزرق سامي الجابر بحسن معاذ الذي وافق على الانتقال، تاركا الاتفاق على تفاصيل الصفقة لإدارة الناديين.



إلى ذلك، أبلغت الادارة الفنية الهلالية الظهير الأيمن في الفريق سلطان البيشي (23 عاما)، عدم حاجتها اليه مستقبلا، وطلبت منه البحث عن فريق ينتقل اليه في فترة الانتقالات الشتوية.

