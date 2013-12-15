الرجاء "يصعق" مونتيري.. و"يتأهل" لملاقاة مينيرو

بلغ الرجاء البيضاوي بطل المغرب الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للاندية في كرة القدم المقامة حاليا في المغرب، بفوزه على مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف 2-1 بعد التمديد (الوقت الاصلي 1-1) اليوم السبت على ملعب اغادير الجديد في الدور ربع النهائي.



وسجل شمس الدين الشطيبي (24) والعاجي كوكو غيهي (95) هدفي الرجاء البيضاوي، والارجنتيني خوسيه ماريا باسانتا (53) هدف مونتيري.



ويلتقي الرجاء البيضاوي في دور الاربعة، الاربعاء المقبل، في مراكش مع اتلتيكو مينيرو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية، فيما يلتقي مونتيري مع الأهلي المصري، الأربعاء المقبل، في اغادير في مباراة تحديد المركز الثالث.