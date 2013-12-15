ثنائية نيمار تغرق غواصات فياريال.. وتعزز صدارة برشلونة

سجل المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا هدفين ليقود برشلونة إلى اجتياز واحدة من أصعب العقبات في الدوري الإسباني لكرة القدم، بالتغلب على ضيفه فياريال 2-1، اليوم السبت، في المرحلة 16 من المسابقة.

وانفرد برشلونة بصدارة جدول المسابقة رافعا رصيده إلى 43 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام أتلتيكو مدريد الذي يمكنه العودة لمزاحمة برشلونة في الصدارة إذا حقق الفوز على بلنسية، غدا الأحد، ضمن منافسات نفس المرحلة.

ووسع برشلونة الفارق أمام منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد صاحب المركز الثالث إلى خمس نقاط بعد تعادل الريال مع مضيفه أوساسونا في وقت سابق اليوم. وتجمد رصيد فياريال عند 28 نقطة في المركز الخامس.

وأنهى برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدف سجله نيمار من ضربة جزاء في الدقيقة 30، ثم تعادل فياريال بهدف سجله ماتيو موساشيو بضربة رأس في الدقيقة 48 . ولكن نيمار سجل هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 68 لينقذه من كمين ضيفه فياريال ويعيده إلى نغمة الانتصارات في الدوري، بعدما مني في المرحلة الماضية بالهزيمة الأولى له في المسابقة هذا الموسم عندما خصر صفر-1 أمام أتلتيك بلباو.

وفرض برشلونة سيطرته على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء، وانحصر اللعب في نصف ملعب الضيوف خلال الدقائق الأولى دون أي محاولات هجومية من فياريال.

ولكن هجمات برشلونة اصطدمت بدفاع متكتل من الضيوف لتفشل معظم محاولات برشلونة لاختراق هذا الدفاع، خاصة مع استمرار غياب الأرجنتيني الموهوب ليونيل ميسي، وإن بذل البرازيلي نيمار دا سيلفا وأندريس إنييستا والتشيلي أليكسيس سانشيز محاولات مكثفة ومتواصلة لاختراق دفاع فياريال دون جدوى.

وسنحت الفرصة أمام الكاميروني ألكسندر سونغ لهز شباك فياريال في الدقيقة السادسة، عندما استقبل الكرة داخل منطقة الجزاء وهيأها لنفسه ثم سددها ولكنها ارتطمت بالقائم على يسار الحارس سيرخيو أسينخو لتضيع الفرصة.

وشهدت الدقيقة 11 فرصة أخرى في غاية الخطورة لبرشلونة ووصلت الكرة إلى سونغ داخل منطقة الجزاء، ولكنه فضل التمرير على التصويب إلا أن تمريرته لم تجد من يتابعها غلى داخل المرمى.

وفي المقابل، كانت المحاولة الهجومية الأولى لفياريال في الدقيقة 15 ولكنه فشل في استغلالها.

وسدد مانويل تريغيروس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24، ولكنها ارتطمت بأحد المدافعين وذهبت في يد الحارس خوسيه بينتو.

وبعدها بدقيقتين، أهدر نيما ردا سيلفا فرصة رائعة لبرشلونة بعدما انطلق بالكرة ووصل لمنطقة الجزاء لكنه تباطأ في التسجيل ليتدخل الدفاع في الوقت المناسب.

ولكن برشلونة لم يتأخر كثيرا في ترجمة تفوقه بعد هذه الفرصة الضائعة، حيث احتسب الحكم ضربة جزاء للفريق في الدقيقة 28 اثر تمريرة عرضية لعبها خوردي ألبا من الناحية اليسرى وأوقفها ماريو كاسير مدافع فياريال بيده داخل منطقة الجزاء.

وسدد نيمار ضربة الجزاء على يمين الحتارس محرزا هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 30 .

وتبادل الفريقان الهجمات في الدقائق التالية دون خطورة حقيقية على المرميين كما نال تريغيروس إنذارا في الدقيقة 38 للخشونة مع نيمار.

وكاد أليكسيس يعزز تقدم برشلونة في الدقيقة 40 اثر هجمة منظمة وتمريرة بينية رائعة من إنييستا إلى أليكسيس خلف جميع لاعبي الفريقين، وعلى بعد خطوات قليلة من المرمى، ولكن الحارس أسينخو تصدى لتسديدة أليكسيس ببراعة وبرد فعل رائع لتخرج إلى ركنية وينتهي الشوط بتقدم برشلونة بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، باغت فياريال مضيفه بهدف التعادل في الدقيقة 48 اثر ضربة ركنية لعبها تريغيروس وقابلها زميله المدافع الأرجنتيني ماتيو موساشيو بضربة رأس قوية للغاية إلى داخل مرمى برشلونة.

وتحول سير اللعب بعد هذا الهدف في اتجاه واحد هو مرمى فياريال، حيث كثف برشلونة هجومه بحثا عن هدف التقدم مجددا وضاعت منه العديد من الفرص الخطيرة.

وسقط أسينخو مصابا بشد عضلي في الدقيقة 60 اثر تمريرة عرضية لعبها خوردي البا من الناحية اليسرى وأبعدها اسينخو بصعوبة بالغة ولكنه تلقى العلاج واستأنف المباراة.

ودفع الأرجنتيني خيراردو مارتينو المدير الفني لبرشلونة بلاعبه المخضرم تشافي هيرنانديز في الدقيقة 61 بدلا من سونغ لتنشيط خط وسط الفريق وزيادة الضغط على فياريال.

وفي الدقيقة التالية، سنحت الفرصة الذهبية لسيسك فابريغاس الذي وصلت إليه الكرة من تمريرة بينية ولكنه لعبها من أمام المرمى وتصدى لها الحارس وأبعدها لركنية لم تستغل.

وأسفر الضغط الكاتالوني أخيرا عن هدف التقدم الذي سجله نيمار في الدقيقة 68 اثر هجمة منظمة للفريق لم يجد صعوبة كبيرة في ترجمتها إلى هدف.

وجاء الهدف اثر تمريرة من ألبا إلى فابريغاس في الناحية اليسرى من الملعب، حيث لعب فابريغاس الكرة عرضية إلى أليكسيس المتواجد على بعد خطوات قليلة من المرمى، ولكنه فضل تمريرها إلى نيمار على التسديد في المرمى فلم يتوان نيمار في إيداعها المرمى.

وعاند الحظ برشلونة في الدقيقة 71 حيث ضاعت من الفريق فرصة خطيرة تحت ضغط قوي من دفاع فياريال ثم تكررت الفرصة بشكل مقارب في الدقيقة الثانية وضاعت أيضا بنفس الطريقة.

وتوالت هجمات الفريقين في الدقائق التالية، ولكن الخطورة ظلت لصالح برشلونة الذي أهدر له إنييستا فرصة في غاية الخطورة في الدقيقة 82 اثر تمريرة من أليكسيس إلى زميله الذي سدد الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض ولكن الحارس تصدى لها ببراعة.

واستمرت الفرص الثمينة الرائعة من برشلونة في الدقائق المتبقية من اللقاء حتى انتهت المباراة بفوزه الثمين على فياريال.

