صديق أوزيل يعنفه بقوة بسبب "تجاهله" للجماهير !

عنف المدافع الدولي الألماني بيير ميترساكر مواطنه مسعود أوزيل؛ بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها "الجنرز" من مانشستر سيتي بستة أهداف مقابل ثلاثة في قمة مباريات الجولة 16 من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

والتقطت عدسات الكاميرات المصورة للمباراة قائد دفاعات النادي اللندني، وهو يتجه نحو أوزيل راكضا, قبل أن يقوم بتعنيفه وتوبيخه بسبب عدم ذهاب الأخير لتحية جمهور الفريق الزاحف من لندن إلى مدينة مانشستر لمؤازرة الفريق في المباراة.

ويعتبر ميتيرساكر من الأصدقاء المقربين لـ"عازف الليل" في المنتخب الألماني والفريق الانجليزي, ورفض فينغر اقحام وسائل الاعلام في الأمر بقوله: "لا تقلقوا.. فالألمان سيحلون الموضوع فيما بينهم".

وتقدم "أوزيل" باعتذار رسمي إلى جماهير "المدفعجية" بسبب عدم قيامه بتحيتهم عقب الهزيمة المذلة أمام مضيفه فريق مانشستر سيتي.

وكتب اللاعب الألماني على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتقدم باعتذاري الشديد لكم، أعرف أنكم قطعتم مسافة طويلة وأنفقتم أموالاً لتشجيعنا، لكنني في حقيقة الأمر كنت مستاء لما آلت إليه نتيجة المباراة".

واختتم أوزيل: "أعلم أيضاً أنه كان يتوجب عليّ القدوم إليكم، و توجيه الشكر لكم؛ وذلك لأن هذا من مبادئ النادي سواء عند الفوز، أو حتى عند التعادل و الخسارة".



يذكر أن أرسنال يحتفظ بصدراة "البريمير ليغ" على الرغم من الخسارة برصيد 35 نقطة بفارق نقطتين فقط عن أقرب ملاحقيه تشلسي الانجليزي الوصيف برصيد 33 نقطة, فيما ياتي "السيتيزين" وإيفرتون ثالثا ورابعا برصيد 32 و 31 نقطة على التوالي.

