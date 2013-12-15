ضياع أسهل فرصة.. بأقدام مغربية

لطالما صُنفت الفرصة التي أهدرها مهاجم نادي مولودية الجزائر، علي ياشير، خلال مباراة فريقه أمام شباب بلوزداد في الأسبوع الرابع من دوري الرابطة المحترفة قبل نحو عام، بأنّها الفرصة الضائعة الأغرب في تاريخ كرة القدم، لكن يبدو أنّ اللاعب الجزائري قد وجد أخيراً من يُنافسه على هذا اللقب.

ودخل مهاجم فريق غرناطة الإسباني، الدولي المغربي يوسف العربي، تاريخ كرة القدم من الباب الخلفي، وذلك على خلفية إضاعته لواحدة من أسهل الفرص في تاريخ كرة القدم، وذلك خلال المباراة التي جمعت فريقه بنظيره رايو فاليكانو ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يُحسن المهاجم المغربي استغلال تمريرة متقنة وصلت له من زميله ياسين براهيمي أمام المرمى الخالي تماماً من حارس مرمى "رايو" روبين أندرادي، إلا أن تباطؤه في الهجمة قد منحه من افتتاح التسجيل لفريق.

وبدت ملامح الحسرة واضحة على وجه "العربي" الذي لم يُصدق ضياع تلك الفرصة، وهو الأمر ذاته الذي انطبق على بقية لاعبي فريقه الذين وقفوا في حيرة من أمرهم عقب ضياع الفرصة.

ودفع لاعب الهلال السعودي السابق ثمن استهتاره بهذه اللقطة غالياً، إذ تحول إلى مادة دسمة للتندر والسخرية في وسائل إعلام إسبانية، وذلك على الرغم من فوز فريقه بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب فاييكاس.

